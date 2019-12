Nikt nie chce kupić kopalni Taurona

Zarząd Tauron Polska Energia 10 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zakończeniu trwającego od maja 2019 r. procesu poszukiwania potencjalnego inwestora zainteresowanego kupnem Zakładu Górniczego Janina z powodu nieotrzymania w wyznaczonym terminie ofert zakupu.

Duże inwestycje

Związkowcy zwracają uwagę, że spółka Tauron Wydobycie za trzy pierwsze kwartały 2019 roku osiągnęła stratę EBITDA w wysokości 262 mln zł. Strata EBIT wyniosła 676 mln zł, a przychody 733 mln zł. Produkcja węgla handlowego spadła o 19 proc. do 2,94 mln ton. Wobec tego Sierpień 80 domaga się upublicznienia wyników audytu przeprowadzonego we wrześniu i w październiku 2019 roku w spółce Tauron Wydobycie.W 2018 około 44 proc. dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone przez grupę Tauron węglem z zakładów górniczych Tauron Wydobycie (3,7 mln ton). Pozostała część zapotrzebowania ( około 4,4 mln ton) została pokryta ze źródeł zewnętrznych, w których największy udział miała PGG, a drugim istotnym zewnętrznym dostawcą węgla był Węglokoks.Pomimo trudnej sytuacji finansowej Tauron Wydobycie, spółka prowadzi duże inwestycje.W październiku 2019 r. w ZG Janina zakończono kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI - 62-metrowa wieża szybowa została ukończona.Budowa konstrukcji wieży trwała 10 miesięcy, a jej wysokość osiągnie docelowo 62 metry. Na ukończonym właśnie najwyższym poziomie technologicznym wieży zabudowana zostanie suwnica o nośności 30 ton, która posłuży do montażu elementów górniczego wyciągu szybowego. Jego zasadniczym elementem jest maszyna wyciągowa, która zostanie zabudowana w wieży na wysokości 49 metrów.- Dzięki budowie wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego możliwe będzie już za kilka miesięcy uruchomienie w ZG Janina jazdy ludzi i transportu materiałów na poziom 800 metrów. Dzięki realizacji tego strategicznego projektu inwestycyjnego kopalnia udostępni nowe zasoby wysokiej jakości węgla niezbędnego dla energetyki - mówi Tomasz Cudny, prezes Taurona Wydobycie.Budowa poziomu 800 w Zakładzie Górniczym Janina pozwoli m.in. na prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także na częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego.Korzyścią dla pracowników będzie poprawa warunków mikroklimatycznych na stanowiskach pracy oraz znaczne skrócenie czasu dotarcia do nich.Pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w ciągu kilku miesięcy. Trwa proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia.Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku.Wartość całego realizowanego programu inwestycyjnego w Tauron Wydobycie na lata 2016-2020 wynosi 1,3 mld zł.