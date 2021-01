Nowa kopalnia węgla w Mysłowicach. Mieszkańcy podzieleni

Urząd miasta w Mysłowicach organizuje spotkanie online dotyczące planów budowy nowej kopalni węgla kamiennego. Przygotowania do tej inwestycji trwają już od wielu lat. Kopalnia miałaby wydobywać ok. 1,5-3 mln ton węgla energetycznego rocznie w nowoczesnej technologii – jak zapewnia inwestor – bezpiecznej jeśli chodzi o wpływ na powierzchnię. Mysłowice mogłyby liczyć na wpływy do budżetu rzędu 25 mln zł rocznie.

25 mln zł dla Mysłowic

Nowa kopalnia także w okolicach Pszczyny

Jak zapewnia, kopalnia Brzezinka otworzy "nową generację" górnictwa w Polsce, podobnie jak nowo powstające kopalnie na świecie.- Udostępnienie złoża Brzezinka 3 nastąpi upadowymi zamiast tradycyjnymi szybami, zaś eksploatacja zostanie przeprowadzona systemem komorowo-filarowym z podsadzką hydrauliczną. Dzięki temu zminimalizowane zostanie oddziaływanie na środowisko oraz na infrastrukturę powierzchniową. Obawy związane z ewentualnymi szkodami górniczymi są zrozumiałe, choć w tym przypadku nieuzasadnione. To będziemy starać się wyjaśniać w bezpośrednim dialogu z mieszkańcami Mysłowic - wyjaśnia Piotr Talarek.- Jak każdy przedsiębiorca górniczy z mocy prawa będziemy ponosili odpowiedzialność za budowę, ruch zakładu górniczego, jego likwidację jak i ewentualne szkody. Dodatkowo, dla zminimalizowania obaw naszych sąsiadów, planujemy utworzyć specjalny fundusz, który miałby pokryć ewentualne szkody na powierzchni - dodaje Piotr Talarek.Inwestycji natomiast nie krytykuje Dariusz Wójtowicz, obecny prezydent Mysłowic.- W czasach dekarbonizacji wydanie koncesji na budowę nowej kopalni jest niezwykłym przedsięwzięciem. Ja nie jestem przeciwny budowie nowej kopalni, ale bacznie przyglądam się temu, aby zachowane były wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem. Dla mnie bardzo ważne jest, by miasto rozwijało się gospodarczo, a uruchomienie nowoczesnego zakładu na pewno się do tego przyczyni - mówi WNP.PL Dariusz Wójtowicz.Jak ocenia, z wszelkiego rodzaju opłat lokalnych do budżetu miasta wpłynie rocznie około 25 mln zł.- Gmina jest w dramatycznej sytuacji finansowej, do której doprowadził poprzedni prezydent. Aby się rozwijać, musimy być otwarci na takie inwestycje w mieście - tłumaczy Wójtowicz.Komentując obawy mieszkańców dotyczące ewentualnych szkód górniczych prezydent Mysłowic przypomina, że miasto przez 8 lat prowadziło negocjacje związane z zabezpieczeniem obiektów przed szkodami górniczymi.- Dziś większym zagrożeniem dla Mysłowic są istniejące zakłady wydobywcze, które wydobywają na tzw. zawał, co powoduje degradację środowiska naturalnego. Nowe przepisy nie pozwalają już na tego typu działania i zrobię wszystko, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie - deklaruje Wójtowicz.Grupa ECI, w skład której wchodzi spółka Brzezinka, posiada także projekt budowy kopalni Studzienice, na terenie byłej kopalni Czeczott. Miałaby ona wydobywać nawet ok. 3 mln ton węgla rocznie i działać ok. 20 lat.Złoże zlokalizowane jest w obrębie administracyjnym gmin Bojszowy, Kobiór, Miedźna i Pszczyna.Przeciwko tej inwestycji także protestują mieszkańcy – tu powiatu pszczyńskiego.W kopalni Studzienice 1 pracę miałoby bezpośrednio znaleźć ok. 1 tys. pracowników, a dodatkowe 4-5 tys. osób miałoby pracować w otoczeniu.Spółki Brzezinka oraz Studzienice wchodzą w skład grupy kapitałowej ECI, tworzonej przez kilkanaście firm. Największą spółką grupy ECI jest Europejskie Centrum Inwestycyjne, działające przede wszystkim w sektorze nieruchomości komercyjnych. Spółka prowadzi inwestycje w budynki mieszkaniowe i biurowe w Warszawie.