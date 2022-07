Nowa obudowa chroni wyrobiska przed zapadaniem

Kończące się zasoby węgla kamiennego i przymus wydobywania na coraz większych głębokościach pogarsza bezpieczeństwo górników jak również zwiększa koszty wydobycia. Obudowa ŁPZIEM, zastosowana przez KWK „Piast-Ziemowit” to nowe rozwiązanie, które jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed branżą.

Jak podaje Magazyn PGG, odrzwi ŁPZIEM zostały wykonane wspólnie przez kopalnie, Hutę Łabędy i Główny Instytut Górnictwa. Są one dedykowane do wzmożonych ciśnień górotworu, które spotyka się na dużych głębokościach. Mają one trzy różne warianty: symetryczne, niesymetryczne i dzielone łukiem ociosowym, i dostosowują się do pokładów węgla.

Odrzwi charakteryzują się wysokim stopniem nośności, co pozwala utrzymywać wyrobiska górnicze, których jest właśnie największym problemem w kopalniach. Ich odtwarzanie generuje dodatkowe duże koszty. W dobie niskiej rentowności górnictwa obniżanie kosztów wydobycia i wzrost bezpieczeństwa górników ma niebagatelne znaczenie. Stąd odrzwi ŁPZIEM, które chronią wyrobiska przed zapadaniem, są istotnym ułatwieniem dla branży.