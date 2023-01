Nowa wersja polityki energetycznej wskaże zmiany w umowie dla górnictwa

W górnictwie czekają na nową wersję polityki energetycznej kraju. Jeżeli rola węgla zostanie w niej zwiększona, to będzie także potrzeba zmian w umowie społecznej dla górnictwa.

- Rząd znowu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80. - Na początku grudnia 2022 roku zapewniano nas bowiem, że do końca 2022 roku przedstawiona zostanie nowelizacja Polityki energetycznej Polski do 2050 roku w związku z trwającym kryzysem energetycznym. Żaden taki dokument nie został nam jednak przedstawiony. Nadal nie wiemy więc, jakie będą dalsze losy umowy społecznej dla górnictwa. Jeżeli bowiem w Polityce energetycznej Polski do 2050 roku znalazłoby się określenie węgla jako paliwa przejściowego oraz wzmocnienie pozycji węgla w miksie energetycznym, to konieczne byłyby przesunięcia dat likwidacji kopalń zawarte w umowie społecznej. A jeżeli tak, to ktoś musiałby jechać do Brukseli, żeby to negocjować - dodaje Bogusław Ziętek.

Wskazuje jednocześnie, że tymczasem sprawami górnictwa i energetyki w tym rządzie nie zajmuje się praktycznie nikt. Zamiast przygotować się na długotrwały kryzys energetyczny i wzmacniać potencjał polskiego górnictwa i energetyki, rządzący nadal chcą uzależniać nas od surowców sprowadzanych z zagranicy, zarówno gazu, jak i węgla.

- Na szczęście ta zima okazuje się być dla nas łaskawa, ale nie unikniemy kolejnych problemów w energetyce, a brak decyzji w kwestiach dotyczących inwestycji w górnictwo oraz energetykę - w tym rewitalizacji bloków węglowych - przy braku zgody na nową odkrywkę w Złoczewie w węglu brunatnym, sprawi, że już wkrótce Polska będzie jednym z najgorzej przygotowanych do kryzysu energetycznego krajów europejskich - przewiduje Bogusław Ziętek.

Jego zdaniem nie ma co liczyć na to, że w najbliższych miesiącach ktoś pofatyguje się do Brukseli, aby rozstrzygnąć kwestie losów polskiego górnictwa i energetyki, bo w tym rządzie nadal nikt tych spraw nie koordynuje.

- Dużo mówiło się o powołaniu nowego wiceministra aktywów państwowych, którym miał zostać poseł Marek Wesoły. Niestety ta sprawa utknęła. A szkoda, bo mając partnera do rozmów łatwiej można posunąć sprawy do przodu - zaznacza Bogusław Ziętek. - Oczywistym jest, że do rozstrzygnięcia kwestii przyszłości energetycznej Polski i spraw takich, jak budowa atomu, inwestycje i rozwój energetyki, czy transformacja górnictwa - koniecznym byłoby powołanie ministra energetyki albo przynajmniej jednoznaczne wskazanie, kto tymi sprawami będzie się zajmował. Obecnie mamy bowiem chorą sytuację, że zajmują się tym po trochu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, premier Mateusz Morawiecki, minister środowiska i klimatu Anna Moskwa, wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik i paru pomniejszych urzędników - podkreśla Ziętek.

Czas rozmów się skończył, teraz czas na decyzje

- Nie wierzę, żeby w najbliższym czasie rząd przedstawił znowelizowaną Politykę energetyczną Polski do 2050 roku, ani żeby rozpoczął rzeczowe negocjacje w Brukseli na temat notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa wraz z koniecznymi zmianami - przyznaje Ziętek. - Wierzę natomiast, że w dalszym ciągu ściągać będziemy z zagranicy ogromne ilości słabej jakości węgla, który uzależniał nas będzie w przypadku kolejnych perturbacji na światowych rynkach energetycznych - podsumowuje Bogusław Ziętek.

- Ja już nie oczekuję na żadne większe rozmowy. Dla mnie to jest prosty temat: czas rozmów się skończył, czas na decyzje - podkreślił 23 listopada 2022 roku w wywiadzie dla portalu WNP.PL Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności. Jeżeli ten rząd chce zwiększyć wydobycie węgla w dłuższej perspektywie czasowej - chociaż nie wierzę, ze to będzie powyżej 2049 roku - i mamy zainwestować w określone kopalnie, aby wydłużyć ich żywotność, to trzeba decyzje podjąć już. Zrobić korektę do umowy społecznej i ją notyfikować. A jeżeli nie ma takiej decyzji, to trzeba notyfikować umowę społeczną w tej wersji, która jest. I zrealizować te inwestycje, które są zapisane w umowie społecznej - zaznaczył Hutek.

Jednocześnie wskazał, że to ochroni nas przez tych 29 lat.

- Taką mam nadzieję. I gdyby ewentualnie władzę przejęli ci, którzy chcieliby już dzisiaj „ściachać” i zlikwidować to górnictwo jak najszybciej, w pięć czy dziesięć lat, to trzeba mieć przynajmniej zabezpieczenie, że będzie to notyfikowane w Unii Europejskiej. Wtedy trudniej będzie im to wszystko rozwalić - ocenił Bogusław Hutek. - To dla mnie są teraz priorytety. Niech się ktoś zdecyduje, co robić. Ponoć rząd ma do końca 2022 roku przedstawić Politykę energetyczną Polski do 2050 roku. Jeżeli tam nie będzie wpisane, że węgiel jest paliwem przejściowym i pokazane określone inwestycje w górnictwie, to nie ma o czym dyskutować. To trzeba notyfikować umowę społeczną w wersji z maja 2021 roku, którą uzgodniono po długich i trudnych negocjacjach - zaznaczył wówczas Bogusław Hutek.

- Do końca roku rząd planuje przeprowadzić rewizję polityki energetycznej państwa - wskazywał na początku listopada 2022 roku podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego premier Mateusz Morawiecki.

Przy czym odpowiedzialne spojrzenie na problematykę bezpieczeństwa energetycznego państwa wymaga, żebyśmy zrozumieli, że dzisiejsze problemy z dostępnością surowców energetycznych oraz zdolnością do produkcji energii elektrycznej nie skończą się wraz z zakończeniem wojny na Ukrainie, a trwały będą jeszcze co najmniej piętnaście-dwadzieścia lat, czyli tak długo, aż powstanie realna alternatywa dla węgla w Polsce, na przykład w postaci energetyki jądrowej. Do tego czasu trzeba mieć zapewnioną możliwość produkcji energii elektrycznej.

- Trzeba dokonać zmian w programie dla górnictwa węgla kamiennego na miarę ubezpieczenia systemu energetycznego w moce gwarantowane z generacji własnych istniejących bloków węglowych po ich dostosowaniu do pracy po 2025 roku w ostrzejszych wymaganiach regulacyjnych do czasu rzeczywistego pozyskania nowych mocy systemowych energetyki jądrowej - mówi portalowi WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu.

Ostatnio często pada pytanie, czy węgiel może w zastępstwie gazu stać się paliwem przejściowym transformacji. Zależeć to będzie od odpowiedniego środowiska regulacyjnego, które umożliwi finansowanie elektrowni i kopalń w długim okresie. Zatem czekamy na nową wersję polityki energetycznej państwa i na to, jak umocowany w niej będzie węgiel.