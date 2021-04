Nowe dane na temat wypadkowości w kopalniach

Jeden wypadek ciężki oraz trzy śmiertelne – tak wygląda bilans pierwszego kwartału wypadkowości w kopalniach. To pewna poprawa względem analogicznego okresu roku ubiegłego, gdy doszło do czterech wypadków śmiertelnych - wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego. O ile większość rodzajów górnictwa odnotowało spadek liczby wypadków, niepokojący jest wzrost wypadków dotyczący załogi własnej w kopalniach węgla kamiennego.

Po ściągnięciu i zszyciu taśmy przystąpiono do napinania taśmy przenośnika. Pracownicy, w tym ślusarz - mechanik, zostali rozstawieni wzdłuż pętlicy w celu obserwacji układania się liny układu napinania. W czasie, gdy sztygar polecił zatrzymanie prac, w celu sprawdzenia przyczyny powstania luzu po prawej stronie liny, ślusarz - mechanik prawdopodobnie próbował naprowadzić ręką linę układu napinania na koło linowe wózka pętlicy przenośnika taśmowego, co spowodowało ciężkie obrażenia prawej dłoni.Wyższy Urząd Górniczy dysponuje obecnie pełnymi danymi dotyczącymi wypadkowości (tj. zawierającymi, oprócz wypadków śmiertelnych i wypadków ciężkich, wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy) za okres pierwszych dwóch miesięcy 2021 roku.Odnotowano w tym czasie 318 wypadków, czyli o 8 mniej niż w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku. O ile większość rodzajów górnictwa odnotowało spadek liczby wypadków, niepokojący jest wzrost wypadków dotyczący załogi własnej w kopalniach węgla kamiennego. Odnotowano 225 takich wypadków, czyli o 10 więcej niż w ciągu dwóch miesięcy 2020 roku.