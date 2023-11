Nowe kopalnie i większe wydobycie węgla. Oto ambitne plany

Rząd Indii rozważa zwiększenie krajowej produkcji węgla do poziomu 1,5 miliarda ton rocznie.

Nawet jeśli Indie przechodzić będą transformację w zakresie energii, to wysiłki tego kraju na rzecz wykorzystania zasobów węgla będą w dalszym ciągu kontynuowane.

Obecnie wolumen węgla dostarczanego do elektrowni wynosi około 550 mln ton, a oczekuje się, że do 2030 roku liczba ta przekroczy w Indiach 1 miliard ton, biorąc pod uwagę silny wzrost zapotrzebowania na energię.

Paliwo węglowe stanowi główną część dostaw do elektrowni. W ostatnim roku finansowym największym konsumentem węgla krajowego w Indiach była energetyka z 84 proc. udziałem, bowiem łączna wysyłka do tej branży w ostatnim roku finansowym wyniosła 737,9 mln ton, co oznacza wzrost o 9,1 proc. z 676,3 mln ton w roku poprzednim.

Szacuje się, że maksymalne zapotrzebowanie na moc do 2030 roku osiągnie 334,8 GW.

Rząd Indii rozważa zwiększenie krajowej produkcji węgla do poziomu 1,5 miliarda ton. Analitycy w Indiach wskazują, że zapotrzebowanie na węgiel ze strony elektrowni wyniesie od 950 milionów ton do 1 miliarda ton do 2030 roku.

Kluczowymi kwestiami będą oczekiwany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz moc istniejących i wielkość przyszłych elektrowni węglowych. Węgiel w dalszym ciągu pozostaje podstawą indyjskiego sektora energetycznego. Odpowiada bowiem za około 75 proc. wytwarzania energii w tym kraju.