Nowe projekty wydobywcze napędzą produkcję węgla energetycznego

Szacuje się, że nowe projekty wydobywcze mogą zwiększyć produkcję węgla energetycznego wykorzystywanego w elektrowniach o ponad jedną trzecią. Większość tych projektów jest realizowana w Chinach, Indiach, Australii i Rosji.

W 2022 roku konsumpcja węgla przekroczyła po raz pierwszy w historii 8 mld ton.

Wysokie ceny gazu skłoniły przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w Europie oraz w niektórych częściach Azji, zwłaszcza w Japonii i Korei Południowej, do używania znacznie większej ilości węgla.

Ten trend utrzyma się w najbliższych latach.

Hegemonem na światowym rynku węgla pozostają Chiny i ich działania mają wpływ na sytuację na tym rynku oraz poziom cen surowca. W roku 2022 wydobycie węgla w Chinach osiągnęło rekordowe 4,45 miliarda ton. Firma analityczna S&P Global prognozuje, że krajowa produkcja węgla w Chinach w 2023 roku wynieść może 4,9 mld ton.

To węgiel zapewnia Chinom bezpieczeństwo energetyczne

Przykładowo China Energy Investment Corp zobowiązała się do dalszego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zwiększenie dostaw węgla na przestrzeni 2023 roku.

China Energy, wyprodukowała w zeszłym roku 600 milionów ton węgla, co oznacza wzrost o 5,4 proc. rok do roku. Z kolei sprzedaż węgla przez firmę wzrosła o 2,6 proc. rok do roku - do poziomu 790 milionów ton.

„Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zawsze było głównym zadaniem China Energy, a firma będzie dalej zwiększać dostawy energii, przy czym węgiel będzie odgrywał wspierającą rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego” - wskazuje firma.

Średnia miesięczna produkcja węgla produkowanego przez spółkę wyniosła około 50 mln ton w ciągu ostatnich 15 miesięcy.

Ceny węgla energetycznego w Chinach ostatnio spadły, bowiem krajowa produkcja górnicza odradza się szybciej niż popyt. Wysokie zapasy u największego światowego konsumenta węgla ograniczają jego zapotrzebowanie na import, wywierając przy tym presję na światowe ceny. Jednak powolne ożywienie w zakresie zużycia węgla w Chinach wskazuje również na stopniowe odbicie w zakresie zużycia energii w chińskiej gospodarce.

Analitycy przewidują, że popyt na węgiel w Chinach wzrośnie w tym roku o 2 proc. dzięki odradzającemu się przemysłowi i budownictwu. Rosnące zapasy węgla w portach i zakładach użyteczności publicznej wskazują na szybsze zwiększenie produkcji w kopalniach, niż mogą to na razie wykorzystać branże stalowa, cementowa, czy też chemiczna.

Zapasy węgla w ośmiu północnych chińskich portach wzrosły niedawno do poziomu 35,96 mln ton, a zatem do poziomu ostatnio zaobserwowanego w kwietniu 2020 roku, kiedy działalność przemysłowa została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa.

Biuro Energii chińskiej prowincji Shanxi wydało plan zasobów mineralnych, w którym między innymi stwierdzono, że roczna produkcja węgla w tej prowincji pozostanie na poziomie 1,4 mld ton, przy liczbie kopalń sięgającej 900. Te dane robią wrażenie.

Projektowane przepisy unijne w zakresie emisji metanu mogą okazać się gwoździem do trumny rodzimego górnictwa

Jeżeli chodzi o polskie górnictwo, to zagrożeniem są projektowane przepisy europejskie w zakresie emisji metanu. Niestety mogą one okazać się gwoździem do trumny rodzimego górnictwa. Ograniczenie emisji do 3 czy 5 ton metanu na 1 tys. ton wydobytego węgla jest niemożliwe. Dziś kopalnie emitują od 8 do 14 ton tego gazu i nie da się tych wartości znacząco zredukować. Limit, który by nas zadowalał, to powyżej 10 ton, kilkanaście ton na 1 tys. ton wydobytego węgla.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował zatem w liście do polskich europosłów o pomoc i podjęcie niezbędnych działań w celu zmiany unijnego rozporządzenia dotyczącego redukcji emisji metanu w branży surowcowo-energetycznej.

W branży górniczej pytają, dlaczego dopiero teraz, skoro alarmuje ona w tej kwestii już od długiego czasu. Niedawno zapytaliśmy prof. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej, eksperta ds. energetyki, czy w sprawie metanu nie za późno niektórzy się obudzili, w tym górnicze związki zawodowe.

- Nie winiłbym tutaj związków zawodowych, ponieważ to są regulacje unijne, a dla Komisji Europejskiej partnerem nie są związki zawodowe, ale instytucje rządowe kraju członkowskiego - zaznaczył w wywiadzie dla WNP.PL prof. Władysław Mielczarski.

- I tutaj rząd ma istotny problem, ponieważ program dekarbonizacji zakładał likwidacje kopalń do 2049 roku. Jeżeli „regulacje metanowe” zostaną wprowadzone należałoby zamknąć 80 proc. kopalń w ciągu kilku lat, co oznacza zerwanie umowy społecznej. Górnicze związki zawodowe wskazywały na kwestię metanu już od wielu lat - przypomniał prof. Mielczarski.