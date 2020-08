Nowe zakażenia koronawirusem tylko w Polskiej Grupie Górniczej

Przeprowadzone minionej doby badania potwierdziły pięć nowych zakażeń koronawirusem wśród pracowników Polskiej Grupy Górniczej (PGG), ośmiu kolejnych górników z tej spółki pokonało infekcję. W PGG z SARS-Cov-2 zmaga się obecnie 736 osób.

Dwa nowe wyzdrowienia odnotowała prywatna kopalnia Silesia, gdzie koronawirusa ma jeszcze 81 osób. Nie zmieniła się minionej doby liczba zakażeń i wyzdrowień w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), gdzie chorują 83 osoby.

Z przekazanych danych spółek węglowych wynika, że niedziela jest jedenastym z kolei dniem, kiedy zmalała liczba zakażonych koronawirusem pracowników śląskich kopalń. Obecnie z infekcją SARS-CoV-2 zmaga się 900 osób - o 5 mniej niż jeszcze w sobotę.

W PGG od początku epidemii zakażonych zostało 3175 osób, to o pięć więcej niż w sobotę. Wyzdrowiało dotychczas 2439 górników (czyli ok. 77 proc.), o ośmiu więcej niż do soboty. Obecnie choruje 736 osób - najwięcej w kopalniach Bielszowice i Chwałowice. Na kwarantannie jest 870 pracowników.

Nie wzrosła liczba zakażonych w JSW - od soboty utrzymuje się na poziomie 4121 osób. Minionej doby nie zmieniła się także liczba górników z tej spółki, którzy pokonali koronawirusa i wynosi 4038 (ok. 98 proc.), podobnie jak liczba pracowników na kwarantannie - 43.

W prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach do soboty zanotowano łącznie 298 przypadków infekcji SARS-CoV-2 - od wtorku nie przybyło tam nowych zakażeń. Wyzdrowiało 217 osób (prawie 73 proc.) - od soboty przybyło dwóch ozdrowieńców. Nadal choruje 81 osób. 23 pracowników zakładu przebywa na kwarantannie.

Łącznie, według sobotnich danych spółek węglowych, od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 8 tys. 184 górników z PGG, JSW, spółki Węglokoks Kraj (gdzie wszyscy już wyzdrowieli) i prywatnej kopalni Silesia. Około 90 proc. zakażonych już wyzdrowiało.

Według najnowszych danych sanepidu w woj. śląskim - gdzie zanotowano najwięcej w kraju zakażeń - koronawirusa wykryto w sumie u 19 tys. 713 osób (o 97 więcej niż w sobotę). Liczba ozdrowieńców wzrosła minionej doby o 81 - do 16 tys. 915. W regionie zmarło dotychczas 460 osób, jedna z nich minionej doby. W szpitalach z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia przebywają obecnie 273 osoby.