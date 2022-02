Nowe zasoby węgla w kopalniach wymagają twardych negocjacji rządu z Brukselą

W procesie likwidacji górnictwa węgla kamiennego Polska nie może zachowywać się dogmatycznie, tylko musi się zachowywać odpowiedzialnie. Jesteśmy krajem, który nie ma sąsiadów o znacznej nadwyżce mocy w energetyce, ani nadwyżce zdolności do wydobycia węgla kamiennego. Niemcy bowiem już węgla kamiennego nie wydobywają, a Czesi skończą go wydobywać w końcu tego roku. Natomiast Rosjanie zainteresowani są rynkiem azjatyckim a nie europejskim - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Zadbać o bezpieczeństwo energetyczne

Według niego pomocne w negocjowaniu takiego tematu z Komisją Europejską powinny być doświadczenia takich krajów, jak Niemcy, Francja, Portugalia oraz Szwecja, które już dziś ratują swój deficyt mocy w energetyce importem energii z zagranicy, i to w stu procentach energii produkowanej z węgla kamiennego.- W tym stanie rzeczy mamy bardziej argumenty na negocjowanie tematu bezpieczeństwa energetycznego państwa niż harmonogramu likwidacji kopalń. To jest wyzwanie dla naszych urzędników reprezentujących Polskę w Komisji Europejskiej. Nie wiem tylko, czy oni są w stanie podjąć poważną, merytoryczną polemikę - podkreśla Jerzy Markowski. Jednocześnie wskazuje, ze bardzo często w dyskusji publicznej, żeby złagodzić wrażenie radykalnego zamykania kopalń, używa się sformułowań typu: hibernacja kopalń, czy też zachowania całej infrastruktury w takim stanie gotowości, by można było powrócić do eksploatacji.- Niestety jest to w Polsce absolutna iluzja - ocenia Jerzy Markowski. - Mamy głębokie kopalnie i ciśnienie górotworu samo likwiduje wyrobiska. Ponadto Spółka Restrukturyzacji Kopalń nie ma dziś kadr i służb zdolnych do utrzymywania kopalń, które nie wydobywają węgla. Nie ma też na to pieniędzy. A poza tym, jak przyglądam się likwidacji kopalń w Polsce, a zwłaszcza likwidacji kopalni Krupiński, to mam nieodparte wrażenie, że komuś bardzo zależy na tym, aby na trwale zamknąć dostęp do węgla. A jednocześnie skutecznie zlikwidować ślady swojej głupoty i nieodpowiedzialności. Tak było też zresztą w Polsce z kopalnią Morcinek, z kopalnią Siersza, z kopalnią Dębieńsko i wieloma innymi, w których pozostały zasoby węgla bez jakiejkolwiek możliwości wznowienia ich eksploatacji. Zatem przestańmy się karmić iluzjami i zarzućmy dogmatyzm na rzecz wyobraźni i odpowiedzialności - apeluje Jerzy Markowski.