Nowy minister uderza pięścią w stół. Stanowcze słowa o przyszłości górnictwa

Musimy jako Polska potraktować węgiel jako paliwo przejściowe - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, nowy pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Marek Wesoły wskazuje, że będzie dążenie do tego, żeby sięgnąć po nowe pokłady węgla w celu zwiększenia krajowego wydobycia i zredukowania importu węgla do Polski.

Zaznacza przy tym, że górnictwo będzie stopniowo wygaszane. W umowie społecznej zapisano rok 2049, jako datę odejścia w Polsce od wydobycia węgla kamiennego energetycznego.

Natomiast w kolejnych latach będą realizowane inwestycje mające na celu zwiększenie wydobycia w polskich kopalniach - mówi Marek Wesoły.

Jakie są obecnie pańskie priorytety jako sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych?

- Na pewno istotną sprawą będzie kwestia notyfikacji górniczej umowy społecznej. Już po podpisaniu umowy społecznej doszło do napaści Rosji na Ukrainę i przyszło nam funkcjonować w realiach kryzysu

energetycznego.

Na pewno kwestia notyfikacji wniosku opartego o umowę społeczną dla górnictwa znajduje się wśród priorytetów. Zatem na złożenie czeka projekt aktualizacji tego wniosku. Będziemy tutaj też uwzględniać aktualizację Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, która niebawem powinna się pojawić.

Zwiększenie normy emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla do 8 ton

Niebawem, czyli kiedy?

- W końcu marca, bądź na początku kwietnia tego roku ten projekt powinien zostać udostępniony. Będziemy się chcieli przyjrzeć temu, co zmieni się w podejściu do polskiego węgla. Musimy jako Polska

potraktować węgiel jako paliwo przejściowe. To bowiem sprawa bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zresztą wystarczy spojrzeć, co dzieje się wokół nas i ile węgla sprowadza się do krajów Unii

Europejskiej. Oczywiście ważną sprawą jest także ta dotycząca unijnego rozporządzenia w zakresie emisji metanu.

Rozporządzenie wprowadza normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Miałoby to wejść w życie już w 2027 roku. A w 2031 roku miałoby też objąć kopalnie węgla koksowego. Nie wyobrażam sobie, żeby to rozporządzenie nie zostało złagodzone. Będziemy zabiegać o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez

polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

Czy te 8 ton to nie za mało? Górnicze związki wskazują, że powinno to być przynajmniej 10 ton.

- Tak byłoby jeszcze lepiej. Gdyby natomiast udało się nam osiągnąć możliwość emitowania przez kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla, to byłby to bolesny, ale jednak kompromis. Taki, dzięki któremu nie doszłoby u nas do zamykania kopalń.

Chcemy tę normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla zwiększyć do 8 ton. Mamy to również uzgodnione z prezesem Polskiej Grupy Górniczej Tomaszem Rogalą.

Wybiera się pan do Brukseli negocjować w tej sprawie?

- Tak. Jestem w stałym kontakcie z Anną Moskwą, minister klimatu i środowiska, która pilotuje tę kwestię. I jak tylko zaprosi nas do czynnego udziału w negocjacjach, to będę w nich uczestniczył. Jako