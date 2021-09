Nowy prezes JSW dla WNP.PL: mamy swoje kopalnie i musimy w nie inwestować

Mamy swoje kopalnie i musimy w nie inwestować. W słowie „przejęcie” jest ukryty przekaz jakoby można było dostać coś za darmo i bez inwestycji czerpać z tego korzyści. To tworzenie medialnego mitu. Same zasoby to zbyt mało. Potrzebne są pieniądze, aby wykorzystać dary natury. JSW nie stać nawet na to, aby jakieś kopalnie wziąć za darmo, ponieważ musimy inwestować w udostępnianie własnych złóż - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

- W górnictwie nie ma genialnych planów dających natychmiastowy sukces. Systematyczny wysiłek, dobra organizacja pracy, pokora wobec natury i umiejętność reagowania na niespodzianki czekające pod ziemią - to podstawy działalności górniczej.Mam zaszczyt kierować świetną załogą i kompetentnym zarządem. Ponieważ jestem górnikiem, nie trzeba mi tłumaczyć znaczenia kopalń dla funkcjonowania Grupy Kapitałowej JSW. Naszym podstawowym biznesem jest wydobycie węgla koksowego. Bez węgla koksowego nie będzie koksu. Bez koksu nie będzie stali, która jest niezbędna między innymi dla rozwoju zielonej energetyki.O znaczeniu JSW świadczy uznanie węgla koksowego za surowiec krytyczny dla unijnej gospodarki, jednak proszę pamiętać, że czym innym jest znaczenie firmy dla gospodarki, a czym innym jej zdolność do utrzymania się na rynku. O tym, czy JSW będzie silną spółką, zdecyduje ekonomia.Jeżeli mamy powrócić do dawnej świetności, powinniśmy maksymalnie zwiększyć udział węgla koksowego w ogólnej produkcji. To wymaga inwestycji. Nie jestem zwolennikiem hurraoptymizmu, dlatego pozwoli pan, że o sukcesach będę informował wtedy, kiedy one będą. Teraz trzeba skoncentrować się na zaktualizowaniu strategii. Otoczenie rynkowe w ostatnim czasie bardzo się zmieniło. Europejski Zielony Ład i Polski Ład to dwa olbrzymie projekty gospodarcze, w których musimy określić swoje miejsce.- Tegoroczne nakłady inwestycyjne w GK JSW mogą wynieść ok. 2,6 mld zł, a w samej JSW ok. 2 mld zł. Plan na 2021 rok się nie zmienił.- Od 1 lipca tego roku płace w JSW wzrosły o 3,4 proc. Reprezentatywne organizacje związkowe uważają, że powinny wzrosnąć o 6 proc. Domagają się także dodatkowej jednorazowej wypłaty. Zapewniam, że temat wynagrodzeń będzie traktowany przez zarząd bardzo poważnie, jednak proszę pamiętać o podstawowej prawdzie - nawet najbardziej uzasadnione oczekiwania strony społecznej można zaspokoić tylko wtedy, gdy firmę na to stać.Strona społeczna ponad 5 lat temu, w czasie poprzedniego kryzysu, udowodniła, że potrafi dbać o interes firmy. Liderzy związkowi poprosili załogę o wyrzeczenia, wysiłkiem ponad 20 tys. pracowników uratowano miejsca pracy i okazało się, że warto było zaufać tym, którzy mówili: zrekompensujemy załodze jej wyrzeczenia. Dlatego jestem przekonany, że wspólnie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi znajdziemy rozwiązanie korzystne dla załogi i dla spółki.- Trwają rozmowy o postulatach strony społecznej. Pierwsze spotkanie było bardzo konstruktywne. Chcę jak najszybciej doprowadzić do zakończenia trzech sporów zbiorowych.- Kilka dni temu dostałem nominację na prezesa i nie potrafię odpowiedzieć konkretnie na pańskie pytanie, a obietnic bez pokrycia nie składam. Górnicy to wspaniała rodzina, jednak zanim zaakceptują kogoś nowego, najpierw muszą go poznać. Wiem, że na razie jestem pod baczną obserwacją i dlatego chcę być oceniany po czynach, a nie na podstawie obietnic.Czytaj także: Amerykanie są zdeterminowani, by wydobywać u nas węgiel koksowy - Obawiam się nagłego załamania koniunktury, negatywnych skutków zapowiadanej kolejnej fali pandemii i nieprzewidzianych trudności geologiczno-górniczych w kopalniach. W perspektywie kilku lat wielką niewiadomą jest unijna polityka wobec emisji metanu. Objęcie jej opłatami na pewno pogorszyłoby naszą kondycję finansową.Proszę pamiętać, że funkcjonujemy wciąż w niestabilnej sytuacji rynkowej. Teraz mamy do czynienia z szybkim wzrostem cen węgla koksowego. Wkrótce będziemy odczuwać dobrą koniunkturę. Opóźnienie wynika z systemu zawierania kontraktów. Jednak JSW ma za sobą trudny czas kryzysu na rynku węgla koksowego i kryzysu wywołanego przez pandemię.Oba negatywne zjawiska nałożyły się na siebie i dlatego nasza kondycja finansowa jest gorsza niż byśmy sobie życzyli. Dla mnie idealną sytuacją byłaby długoterminowa stabilizacja cen na poziomie pozwalającym systematycznie spłacać zobowiązania, realizować plany inwestycyjne i zapewnić załodze godne wynagrodzenie za wydajną pracę, a akcjonariuszom perspektywy na zysk na bardzo dobrym poziomie. Niestety, to idealny model. Nie możemy żyć akonto przyszłych sukcesów. Stać nas na tyle, ile aktualnie wypracowaliśmy.- Mamy swoje kopalnie i musimy w nie inwestować. W słowie „przejęcie” jest ukryty przekaz, jakoby można było dostać coś za darmo i bez inwestycji czerpać z tego korzyści. To tworzenie medialnego mitu. Same zasoby to zbyt mało. Potrzebne są pieniądze, aby wykorzystać dary natury. JSW nie stać nawet na to, aby jakieś kopalnie wziąć za darmo, ponieważ musimy inwestować w udostępnianie własnych złóż.