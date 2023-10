Nowy rząd ma pilne zadanie w górnictwie. Chodzi o umowę społeczną

To węgiel jest surowcem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne kraju - mówi portalowi WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) województwa śląskiego.

- Wynik wyborów jaki jest - każdy widzi. Ważne jest to, kto utworzy rząd - mówi portalowi WNP.PL Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) województwa śląskiego.

- Widać, że zdolność do utworzenia rządu będzie miała Koalicja Obywatelska z udziałem Trzeciej Drogi i Lewicy. Dopiero wtedy można będzie ocenić, jakie są ich plany między innymi wobec górnictwa. Niebezpieczeństwo jest takie, że patrząc na ich prozieloną politykę na przestrzeni ostatnich lat niekoniecznie muszą być przychylni górnictwu. Raczej pójdą w kierunku zielonej energii - ocenia Wacław Czerkawski.

- Jednak są dwie kwestie. Po pierwsze - jest umowa społeczna dla górnictwa, której zapisów nowy rząd powinien dotrzymać. A znając ich przechwałki w zakresie dobrych relacji z Brukselą powinna nastąpić szybka notyfikacja tej umowy społecznej. To będzie swoisty papierek lakmusowy, jeżeli chodzi o podejście nowego rządu do spraw górnictwa - zaznacza Wacław Czerkawski.

- Po drugie nie wolno zapominać o tym, że to węgiel jest surowcem zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nie ma na tyle alternatywnych źródeł energii, aby móc zlikwidować polskie górnictwo - dodaje.

- Ważne też, czy nowy rząd podejmie dialog ze stroną społeczną. I czy zostanie desygnowana osoba do spraw związanych z górnictwem - podkreśla Wacław Czerkawski.

- Ostatni wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły, z rządu PiS, nie podjął dialogu i nie zwołał ani jednych obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Mam nadzieję, że jeżeli będzie nowy minister odpowiedzialny w nowym rządzie za górnictwo, to takiego błędu nie popełni. Niemniej słychać już, że niektórzy koledzy związkowcy przygotowują się do walki o górnictwo, obawiając się, że nowy rząd skoncentruje się na walce z paliwami kopalnymi, w tym z węglem - podkreśla Wacław Czerkawski.