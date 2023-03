Nowy wiceminister zapowiada walkę o zmianę przepisów, które zamkną polskie kopalnie

Zrobimy wszystko, żeby dyrektywa metanowa w tym kształcie nie weszła w życie, bowiem nasza energetyka w 70 proc. jest nadal oparta o węgiel - podkreśla Marek Wesoły, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Jego zdaniem ważna będzie notyfikacja umowy społecznej dla górnictwa. Ta notyfikacja będzie wymagać aktualizacji. Najpierw jednak ma zostać przedstawiona zaktualizowana Polityka energetyczna Polski do 2040 roku.

Marek Wesoły 1 marca 2023 roku został powołany na sekretarza stanu i pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych 7 marca było zatem dobrą okazją do przedstawienia się środowisku górniczemu.

- Polityka w zakresie transformacji energetycznej całej Unii Europejskiej determinuje wyniki naszych spółek węglowych i ich przyszłość - wskazywał 7 marca Marek Wesoły podczas posiedzenia komisji. - Jako nowy minister stawiam sobie za główny cel dialog ze wszystkimi. Dialog ze stroną społeczną, z opozycją. Polskie górnictwo zasługuje na zgodę narodową. Aby pozwoliło nam przejść suchą nogą przez transformację energetyczną. Bez węgla ta transformacja bowiem się nie uda - zaznaczył Marek Wesoły.

- Czekamy na projekt tego dokumentu, mam nadzieję, że polityka energetyczna położy większy nacisk na suwerenność energetyczną i surowcową - wskazał Marek Wesoły.

Przyznał również, że jedną z ważniejszych kwestii jest unijne rozporządzenie dotyczące emisji metanu. Przypomniał, że niedawno wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował do polskich eurodeputowanych o "pomoc i podjęcie niezbędnych działań" w Parlamencie Europejskim.

"Proszę polskich eurodeputowanych o pomoc i podjęcie niezbędnych działań w PE. Rozporządzenie ws. redukcji emisji metanu może doprowadzić do zamknięcia kopalń w ciągu kilku lat oraz spowoduje kryzys społeczno-ekonomiczny. Musimy zablokować te irracjonalne pomysły" - zaapelował niedawno wicepremier i Jacek Sasin.

Marek Wesoły podkreślił, że zrobimy wszystko, żeby dyrektywa w tym kształcie nie weszła w życie, bowiem nasza energetyka w 70 proc. jest nadal oparta o węgiel.

- Nasi europarlamentarzyści powinni przekonywać swoich kolegów, aby przepisy unijne w tym zakresie były rozsądne - zaznaczył Marek Wesoły.

Projekt rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu uderza bowiem w polskie kopalnie i stoi w sprzeczności z umową społeczną, która określa tempo likwidacji poszczególnych zakładów na osi czasu do 2049 roku.

Należy tu przypomnieć, że unijne przepisy w proponowanym kształcie wprowadzają normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla w 2027 roku, a 3 tony metanu na 1000 ton węgla w 2031 roku. Już niebawem ma to być głosowane na forum Parlamentu Europejskiego. Tych norm w naszych warunkach spełnić się nie da, a kary za przekroczenie mają być niezwykle dotkliwe i surowe. Przykładowo w przypadku Polskiej Grupy Górniczej (PGG) należy spodziewać się opłaty rzędu półtora miliarda złotych rocznie.

Gdyby zatem rozporządzenie weszło w wersji dla nas niekorzystnej, to oznaczałoby szybką likwidację polskich kopalń oraz konieczność importowania coraz to większych ilości węgla.