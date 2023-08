Nowych kopalń nie ma. Będą odszkodowania i większy import węgla

Importując do Polski rocznie ponad 20 mln ton węgla, utrzymujemy poza granicami Polski - zwłaszcza w Azji, Afryce, czy Ameryce Płd. - około 40 tysięcy miejsc pracy w tamtejszych górnictwach - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Jerzy Markowski wskazuje, że w kraju co roku wydobywamy o około 2 mln ton węgla mniej - to wartość rocznej produkcji przeciętnej kopalni.

Jednocześnie Polska importuje 20 mln ton węgla, zapewniając tym samym utrzymanie około 40 tysięcy miejsc pracy w zagranicznym górnictwie.

Zagraniczni inwestorzy, którzy na przestrzeni lat chcieli inwestować w wydobycie w Polsce i ponieśli w związku z tym duże nakłady, skarżą obecnie Skarb Państwa.

Na przestrzeni ostatnich lat były zapowiedzi budowy nowych kopalń w Polsce. Jednak nic z tego nie wyszło.

- Pomimo zapowiedzi polityków w ostatnich latach, że w Polsce będą budowane nowe kopalnie, nic takiego się nie wydarzyło. Wręcz przeciwnie - kopalń ubyło.

Również jeżeli chodzi o polityków kandydujących do władzy, to jedni - po najbliższych wyborach - absolutnie nie dopuszczają możliwości budowy kopalń, a inni wręcz zapowiadają budowę nowych kopalń. Mam wrażenie, że ci, którzy zapowiadają budowę nowych kopalń po prostu nie wiedzą, co mówią.

Kopalnię od zera buduje się co najmniej 20-30 lat

Dlaczego?

- Po pierwsze dlatego, że kopalnię od zera buduje się co najmniej 20-30 lat. Sam proces budowy trzeba poprzedzić procedurą pozyskania koncesji, co też trwa przeciętnie 15-20 lat. Jak uczą doświadczenia inwestorów zagranicznych - finalnie kończą się brakiem zgody państwa na budowę kopalni.

Ponadto warto pamiętać, że nowoczesna kopalnia głębinowa o zdolności wydobywczej około 3 mln ton netto rocznie - to koszt około 500 mln euro. To, w sytuacji, kiedy banki odmawiają finansowania inwestycji w górnictwie, jest sporym wyzwaniem dla inwestora.

Natomiast budżet państwa polskiego - ze względu na swoje zobowiązania unijne - nigdy nie będzie się angażował w budowę nowych kopalń węgla w Polsce. Jednocześnie rzeczywistość jest taka, że brakuje nam węgla w kraju i będzie brakowało przez najbliższe 30-40 lat. Do czasu aż powstanie realna alternatywa energetyczna. Chociażby w postaci energetyki jądrowej.

A, póki co, tylko w roku ubiegłym zaimportowaliśmy do Polski 20,2 mln ton węgla - całkowicie uzależniając się od dostawców zagranicznych, często niestabilnych politycznie i gospodarczo. Warto też mieć świadomość, że importując do Polski rocznie ponad 20 mln ton węgla, utrzymujemy poza granicami Polski - zwłaszcza w Azji, Afryce, czy Ameryce Południowej - około 40 tysięcy miejsc pracy w tamtejszych górnictwach.

W kraju co roku wydobywamy o 2 mln ton węgla mniej

A wydobycie w Polsce się kurczy.

- Ano właśnie. Nie można przy tym nie zauważyć, że w kraju co roku wydobywamy gdzieś o 2 mln ton węgla mniej. A przecież 2 mln ton węgla to w Polsce łączna produkcja roczna jednej przeciętnej kopalni. Będzie to skutkowało wzrostem importu węgla do Polski.

Całą tę sytuację obserwowali inwestorzy zagraniczni, którzy podjęli wysiłek inwestowania w wydobycie węgla kamiennego w Polsce za własne pieniądze i na zasadach, które ma prawo stanowić państwo - wydając koncesje. Każdy z inwestorów, który podjął się takiego zadania w Polsce, realizował procedury koncesyjne przez 10-15 lat. Tylko jednemu inwestorowi - zresztą polskiemu - udało się uzyskać koncesję na budowę kopalni Brzezinka 3 w Mysłowicach.

A pozostali inwestorzy?

- Wszyscy pozostali odeszli z kwitkiem i oczywiście z pretensjami do państwa. Dziś skarżą Skarb Państwa, a niektórzy mają za co skarżyć Skarb Państwa, bowiem państwo finalnie nie pozwala budować kopalń. A jednocześnie uczestniczy w procesie inwestycyjnym.

To znaczy?

- Po pierwsze, w przypadku tych inwestorów państwo - a konkretnie minister środowiska - udzieliło tym inwestorom koncesji na rozpoznanie złóż. Inwestorzy koncesje te zrealizowali. To znaczy wywiercili otwory, rdzenie z otworów zdeponowali za darmo w państwowych magazynach Państwowego Instytutu Geologicznego.

I na podstawie tychże wierceń wykonali dokumentacje geologiczne złóż. Dokumentacje te w każdym przypadku zatwierdził minister środowiska. I po trzech latach od daty zatwierdzenia przeszły one na własność Skarbu Państwa.

I co się od tej pory dzieje?

- I od tego momentu Skarb Państwa bierze pieniądze za to, że te dokumentacje udostępnia. Przeciętnie koszt udostępnienia informacji geologicznej i dokumentacji geologicznej to jest kilkanaście do kilkudziesięciu milionów złotych za obszar. Warto pamiętać, że wszyscy inwestorzy zagraniczni i krajowi wykonując dokumentacje geologiczne, zapłacili Skarbowi Państwa za dostęp do informacji geologicznej.

W kolejnym etapie procedury koncesyjnej organ państwa w postaci Okręgowego Urzędu Górniczego zaopiniował projekty zagospodarowania złóż. W następnym etapie organ państwa podległy ministrowi środowiska w postaci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zatwierdził - po wieloletnich procedurach, które wymagały dziesiątek opracowań i dokumentacji wykonanych na koszt inwestora - raporty o oddziaływaniu na środowisko każdej z inwestycji.

I kiedy finalnie inwestor, po kilkunastu latach, zgromadził wszystkie załączniki do wniosku koncesyjnego i przesłał je do ministra środowiska, to centralne organy państwa - działając między innymi na skutek stanowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - mają prawo odmówić dalszego procedowania w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie - co stało się chociażby w przypadkach złoża węgla brunatnego Złoczew, czy złoża węgla kamiennego Orzesze.

W innych przypadkach, na przykład inwestor projektu na Dolnym Śląsku nie doczekał się rozpoczęcia procedowania złożonego przed dwoma laty wniosku. I inwestorzy zagraniczni procesują się ze Skarbem Państwa. A procedury w ich imieniu prowadzą wyspecjalizowane, zagraniczne kancelarie prawne. W niektórych przypadkach odbyły się już pierwsze rozprawy. I każdy z tych inwestorów domaga się odszkodowań z tytułu wydanych środków oraz utraconych korzyści na poziomie co najmniej 1 mld euro.

Nie mam prawa odnosić się do postępowań prowadzonych przez te kancelarie prawne. Zresztą wszystkie one prowadzą to w sposób niezwykle profesjonalny, a jednocześnie w sposób niezwykle poufny.

Jerzy Markowski: namawiałbym obydwie strony do otrzeźwienia i zawarcia ugody

I jak się to zakończy?

- Skutek może być taki, że polski Skarb Państwa wyda miliardy złotych na odszkodowania. Tak, jak wydał miliardy złotych na likwidację kopalń. Tylko po to, żeby wydawać miliardy złotych na import węgla, który mógł być wydobywany w Polsce - dając prace Polakom, a państwu polskiemu przychody podatkowe. Ale cóż, taki jest u nas skutek doktryny gospodarczej, którą można nazwać: "nie, bo nie".

Długo mogą potrwać te procesy?

- Po odbyciu pierwszej rozprawy jednego z inwestorów można wnioskować, że te procedury zakończą się w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat. Ja - mając świadomość tego, że węgiel w Polsce będzie potrzebny - namawiałbym obydwie strony do otrzeźwienia i zawarcia ugody. Zaoszczędzono by w ten sposób mnóstwo pieniędzy, a państwo miałoby możliwość zabezpieczenia swoich potrzeb energetycznych poprzez węgiel wydobywany w Polsce za cudze pieniądze.

Rozmawiał: Jerzy Dudała