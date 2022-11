O Zielonym Ładzie należy mówić w czasie przeszłym

Mamy czas kryzysu. Aby móc rozwiązywać skutecznie obecne problemy, musimy mieć dosyć energii i ciepła - wskazywał europoseł Grzegorz Tobiszowski. - Ważne, by w całym chaosie informacyjnym, nie podążać za modą, ale opierać się na prawdziwych danych.

Bardzo ważnym elementem kształtującym prognozy dla węgla są projektowane przez Komisję Europejską przepisy o ograniczeniu emisji metanu z kopalń.

- Jeśli utrzyma się trend wzrostu cen metali ziem rzadkich oraz wystąpi deficyt ich dostaw, to z pewnością będzie musiało to korygująco wpłynąć na nasze podejście do węglowodorów – przewiduje szef PGG.

Obłudą byłoby na przykład nie dostrzegać w Europie tego, że do pozyskania pierwiastków ziem rzadkich poza UE musimy zdegradować środowisko w Demokratycznej Republice Kongo czy w Chinach. Musi być przestrzeń do dyskusji o tym w Europie.

- To, jak długo będziemy korzystali z węgla, zależeć będzie od dynamiki odtworzenia dostaw gazu z nowych kierunków, innych niż z Federacji Rosyjskiej. Otwarte jest pytanie, ile czasu zajmą prace badawcze, wiercenia w celu udostępnienia nowych zasobów gazu, czy przygotowanie nowych szlaków transportowych - mówił prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala w trakcie 6. edycji Konferencji Silesia 2030, która z inicjatywy posła do PE Grzegorza Tobiszowskiego odbyła się w poniedziałek 21 listopada w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

Ważnym elementem kształtującym prognozy dla węgla są przepisy o ograniczeniu emisji metanu z kopalń

Chociaż ceny węgla w Polsce mogą spadać w związku z importem surowca pozyskiwanego z odkrywkowych kopalń, to jednak nie zniknie problem przepustowości portów morskich.

Wzrost wydobycia krajowego węgla kamiennego zależy od (liczonych w setkach milionów złotych) inwestycji w nowe ściany a także od niezbędnego czasu na roboty przygotowawcze pod ziemią (18-20 miesięcy).

- Bardzo ważnym elementem kształtującym prognozy dla węgla są projektowane przez Komisję Europejską przepisy o ograniczeniu emisji metanu z kopalń. Zapisano w nich, że kary mają być „odstraszające” i może to skutkować wkrótce scenami, jakie pamiętamy z Turowa po naliczaniu ogromnych, drakońskich opłat karnych - zwrócił uwagę Tomasz Rogala.

Dodał, że jeśli rozporządzenie metanowe wejdzie w życie, oznaczać będzie zamianę węgla krajowego na importowany, gdyż restrykcje nie dotkną producentów węgla spoza UE, którzy składać mają tylko deklaracje o własnej emisyjności.

Trendy na rynku cen metali ziem rzadkich decydujące na nasze podejście do węglowodorów

Kolejnym czynnikiem, który w ciągu dekady lub wcześniej może zadecydować o kształcie polityki energetycznej, będzie dostępność metali ziem rzadkich, niezbędnych do wytworzenia baterii, akumulatorów i rozwoju technologii OZE.

- Już teraz okazuje się, że na świecie nie ma po prostu tylu kopalń metali ziem rzadkich, żeby wydobyć ilość surowców koniecznych do planowanej skali rozwoju OZE - zaznaczył Rogala. - Widać, że jeszcze przed wybuchem wojny, tylko pod wpływem unijnej polityki klimatycznej i wzrostu popytu przy bardzo niskiej podaży globalnej, ceny metali ziem rzadkich na rynkach wzrosły aż o kilkaset procent, np. za lit kosztujący niedawno 38 tys. zł/t, teraz musimy zapłacić już 600 tys. zł.t - wyliczał Tomasz Rogala, dodając, że wydobycie krytycznie ważnych pierwiastków koncentruje się w Afryce i Azji, zwłaszcza w Chinach.

- Jeśli utrzyma się trend wzrostu cen metali ziem rzadkich oraz wystąpi deficyt ich dostaw, to z pewnością będzie musiało to korygująco wpłynąć na nasze podejście do węglowodorów – przewidywał szef PGG.

Zaznaczył przy tym, że nie sprawdzają się jak dotąd zapowiedzi sprzed kilku lat o tym, że tylko na początku i krótkotrwale zmuszeni będziemy dopłacać do rozwoju nowych technologii, czego przykładem są rosnące wciąż ceny samochodów elektrycznych.

- Wkrótce przy cenie kilkuset tysięcy złotych za auto elektryczne wrócimy do początków XX wieku, gdy tylko bardzo nielicznych mieszkańców Europy stać było na zakup własnego samochodu - zauważył Tomasz Rogala. Przestrzegł także przed zamianą uzależnienia od węglowodorów rosyjskich na nową nadmierną zależność od drożejących metali ziem rzadkich z niestabilnych politycznie kierunków.

Tobiszowski: UE musi pozbyć się obłudy jeśli chodzi o energię i ciepło

Europoseł Grzegorz Tobiszowski podkreślał, że poważne problemy systemu energetycznego w Europie zaczęły się długo przed wybuchem wojny, a z wyzwaniami obecnego kryzysu zmaga się nie tylko Polska, ale i inne państwa.

Ocenił, że o Zielonym Ładzie należy mówić już w czasie przeszłym, o czym przekonują np. poczynania Niemiec, gdzie demontuje się turbiny wiatrowe znad złóż węgla brunatnego, aby pilnie uruchamiać odkrywki, a minister z partii Zielonych decyduje o uruchomieniu bloków konwencjonalnych.

- Nie drwię z tego, to słuszne decyzje. Mamy czas kryzysu. Aby móc rozwiązywać skutecznie obecne problemy, musimy mieć dosyć energii i ciepła - wskazywał Tobiszowski. - Ważne, by w całym chaosie informacyjnym, jaki nas otacza, nie podążać za modą, ale opierać się na prawdziwych danych. Obłudą byłoby na przykład nie dostrzegać w Europie tego, że do pozyskania pierwiastków ziem rzadkich poza UE musimy zdegradować środowisko w Demokratycznej Republice Kongo czy w Chinach. Musi być przestrzeń do dyskusji o tym w Europie. Czy wystarczy nam tych zasobów, czy daty wyznaczone w polityce klimatycznej są właściwe? - zastanawiał się Tobiszowski.

Zadeklarował, że wspólnie z politykami grupy ECR postuluje w Brukseli zawieszenie przymusowego systemu handlu emisjami ETS. Wezwał do reformy struktur zarządzania UE, które są w jego ocenie niewydolne w sprawach energetyki i gospodarki, koncentrując się tylko na ochronie klimatu. Zastrzegł, że absolutnie nie wzywa do opuszczenia UE.

- Mamy pozostać w UE i mamy tam być stanowczo, ze swoim widzeniem spraw i z doświadczeniem centralnie sterowanej gospodarki, która - jak się wydawało - „słusznie minęła”, ale niestety wraca. Nie powinniśmy bać się reformy UE. Nie mamy już co pudrować. Złamane krzesła trzeba po prostu wynieść - apelował Grzegorz Tobiszowski.