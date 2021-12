Obawy o górnictwo. Tak źle nie było od roku

Nasilenie niepewności na rynkach i związanej z tym awersji do ryzyka prowokują wyprzedaż górniczych akcji przez inwestorów.

Konsekwencje wzrostów cen energii

- Stąd podejście do akcji spółek górniczych w dużej mierze będzie zależało od sytuacji na międzynarodowym rynku węgla, w tym głównie w Chinach - przyznaje Jakub Szkopek. - W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej też pewien wpływ na jej postrzeganie przez inwestorów mogła mieć informacja, że założenia operacyjne w produkcji węgla na 2021 rok zostały zaktualizowane z poziomu ok. 16 mln ton zgodnie z przyjętą strategią - do poziomu 13,8 mln ton - dodaje.Istotne są także przewidywane wzrosty cen energii. Wystarczy tu spojrzeć na KGHM Polską Miedź. Wszyscy zaczęli to antycypować...- W trzecim kwartale 2021 roku cena złotówkowa miedzi wzrosła o 50 procent, a wyniki KGHM Polska Miedź się jakoś nie poprawiły w stosunku rok do roku... W przypadku Bogdanki percepcja tej spółki jest przez pryzmat unijnego kierunku na dekarbonizację. Poza tym ceny węgla energetycznego nie są u nas tak wysokie, jak w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) - zaznacza Jakub Szkopek. - Co dalej? I znów: wiele będzie zależało od rozwoju sytuacji na rynku chińskim, który oddziałuje na cały świat. Istotna będzie też dalsza sytuacja w przebiegu pandemii. Na rok 2022 spółki górnicze nie będą raczej oczywistym wyborem. Jest bowiem wiele niewiadomych.Jakub Szkopek dopowiada, że nie wiadomo między innymi, jak ostatecznie ukształtuje się u nas i w jakim kierunku podąży transformacja energetyczna Zapowiada się ona jako skomplikowany proces - zważywszy, że elektroenergetyka paliw stałych w Polsce była i - na razie - jest, istotną częścią polskiego systemu energetycznego. I jeszcze długo będzie.- Transformacja energetyki, a w konsekwencji - górnictwa, musi być ze sobą spójna. Prowadzona racjonalnie ze świadomością konstytucyjnej odpowiedzialności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu odpowiedzialny za energetykę. - Rzecz jednak w tym, jak to realizować i jakim kosztem, także społecznym.W UE, mimo obecnego powrotu węgla do łask, kredytodawcy nie chcą finansować projektów związanych z węglem. Wygląda na to, że w najbliższym czasie niedopasowanie podaży do popytu będzie wprost prowadzić do niestabilnych cen paliw, w tym węgla. A rozwój sytuacji w Chinach wywrze duży wpływ na sytuację na rynkach, w tym także węglowych, i na ceny węgla, - i naturalnie będzie się także przekładał na postrzeganie oraz na wartość akcji górniczych spółek.