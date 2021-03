Obawy o likwidację Grupy Tauron coraz większe

Przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ Solidarność z podmiotów wchodzących w skład koncernu Tauron wezwali przewodniczących krajowych i branżowych struktur związku do podjęcia wspólnych działań na rzecz ratowania 26 tysięcy zagrożonych miejsc pracy. - Dzisiaj nikt tych firm łączył nie będzie. Ale po wydzieleniu spółek stanowiących "aktywa węglowe", sytuacja zmieni się diametralnie - podkreśla Waldemar Sopata, szef Solidarności w Tauronie Wydobycie.





Co z tym postępowaniem kwalifikacyjnym?

- Zwracam uwagę, iż jedną z pierwszych decyzji, o jakiej się mówi, ma być wydzielenie tak zwanych aktywów węglowych z Grupy Tauron - zaznacza Waldemar Sopata, cytowany przez Solidarność Górniczą.I wskazuje, że "aktywa węglowe" to Tauron Wydobycie - czyli producent paliwa, Tauron Wytwarzanie - czyli producent energii z węgla i Tauron Ciepło - czyli producent ciepła (produkowanego również w oparciu o węgiel).- Jeśli te trzy spółki wydzielimy, w Grupie Tauron pozostanie wyłącznie Tauron Dystrybucja oraz podmioty o charakterze usługowym - na przykład zajmująca się między innymi ochroną osób i mienia spółka Wsparcie Grupa Tauron czy Tauron Obsługa Klienta, do której należą sprawy związane z kadrami, księgowością i IT - podkreśla Waldemar Sopata, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Tylko po co komu będą potrzebne te spółki, skoro realizują one zadania w ramach Grupy Tauron, a w tym momencie - po wydzieleniu trzech dużych firm - Grupa będzie się już składać niemal wyłącznie ze spółki Tauron Dystrybucja? Tam zatem, w spółkach usługowych, zwolnienia nastąpią najszybciej - ocenia Waldemar Sopata.Odnosi się także do słów wiceministra aktywów państwowych Artura Sobonia, który 11 marca zapewnił, że resort nie pracuje nad połączeniem Tauronu i Polskiej Grupy Energetycznej.- Niektórzy zinterpretowali tę wypowiedź zbyt optymistycznie - zaznacza Waldemar Sopata. - Nie mogę oczywiście zarzucić ministrowi Soboniowi, że mówi nieprawdę. Dzisiaj nikt tych firm łączył nie będzie. Ale po wydzieleniu wspomnianych przeze mnie wcześniej spółek, stanowiących "aktywa węglowe", sytuacja zmieni się diametralnie. Wtedy łatwo będzie przyłączyć osamotnioną spółkę Tauron Dystrybucja do PGE, dzięki czemu Polska Grupa Energetyczna przejmie bardzo dochodowy obszar wraz z klientami Taurona, czego dzisiaj w tak prosty sposób zrobić nie może - dodaje Sopata, cytowany przez Solidarność Górniczą.I wskazuje, że niejasności pojawiają się także wokół trwającego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa koncernu. 28 lutego funkcję tę przestał pełnić Wojciech Ignacok, który 19 lutego złożył rezygnację z powodów zdrowotnych. Rada nadzorcza Tauronu powierzyła pełnienie obowiązków prezesa od 1 marca Markowi Wadowskiemu, wiceprezesowi ds. finansowych.Jednocześnie ogłoszono postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa z terminem składania kandydatur do 26 lutego. Na dzień przed tą datą wydłużono termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów do 8 marca. Rozmowy z osobami ubiegającymi się o stanowisko prezesa miały się odbyć 12 marca. W Solidarności Górniczej wskazano, że nie uzyskano dotąd odpowiedzi ze strony koncernu Tauron Polska Energia, na jakim etapie znajduje się postępowanie kwalifikacyjne: czy rozmowy się odbyły, ilu kandydatów w nich uczestniczyło, czy nowy prezes został wyłoniony, czy też nie i dlaczego.- Nie rozumiem, jak spółka giełdowa może trzymać takie rzeczy w tajemnicy. Ogłoszono konkurs, wyznaczono terminy, po czym zaległa cisza - zaznacza Waldemar Sopata, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Nikt nie wie, o czym dyskutowała Rada Nadzorcza i co takiego się stało, że prawdopodobnie nie dokonała wyboru prezesa. Powiem wprost - dla mnie to jest farsa. Poza tym mam nadzieję, że dzięki pismu, które skierowaliśmy do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, nie powtórzy się u nas sytuacja z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie na długo przed rozstrzygnięciem procedury konkursowej wszyscy wiedzieli, kto wygra - wskazuje Sopata.I dodaje, że nawet tam na bieżąco informowano jednak o przebiegu konkursu.- Podczas gdy u nas wszystko jest tajemnicą. Nie przestrzega się "korporacyjnego abecadła", jakim jest informowanie akcjonariuszy o kolejnych etapach wyboru prezesa - zaznacza Sopata, cytowany przez Solidarność Górniczą. - Tym bardziej nas to przeraża, bo może świadczyć o tym, że nasze obawy są uzasadnione. Skoro nikt nie potrafi przekazać komunikatu, dlaczego nie wybrano prezesa, należy spodziewać się najgorszego - podsumowuje Waldemar Sopata.Czytaj także: Jednorazowe odprawy dla górników. Gorący temat w gąszczu pilnych spraw