Obcy inwestor prze do budowy nowoczesnej kopalni w Polsce. Plany, realia, schody

- Planujemy wybudować kopalnię, której wolumen inwestycyjny wyniesie około 900 mln zł. Wydobycie powinno wynosić około 1,5 mln ton węgla koksowego rocznie i mniej więcej tyle samo węgla energetycznego. W kopalni ma pracować około 1000 osób. A to przełoży się też na ok. 4 tysięcy miejsc pracy w otoczeniu kopalni - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Dennis Schwindt, prezes firmy HMS Bergbau.

- Zakładamy realizację naszego projektu na różne sposoby. Ale rzeczywiście - kluczowym atutem byłaby możliwość wykorzystania infrastruktury kopalni Krupiński.Dla nas trudne do zrozumienia jest to, że likwiduje się elementy tej kopalni chociaż od lat proponujemy komercyjne rozwiązanie ich wykorzystania przez nas... Przygotowano budżet w wysokości 400 mln zł na likwidację kopalni Krupiński i większość z tych środków została już wydana.Z naszego punktu widzenia wydatkowania tych środków można było uniknąć lub zaoszczędzić część z nich, gdyż na warunkach komercyjnych moglibyśmy z tej infrastruktury skorzystać. Z ekonomicznego punktu widzenia to szkodliwe, że infrastruktura Krupińskiego jest unicestwiana, choć rozumiemy powody.- Staramy się o to, by umożliwiono nam rozmowy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń na temat przejęcia infrastruktury Krupińskiego. Wierzę, że będziemy mieli szanse je rozpocząć.- Są tu aspekty możliwości udostępnienia nam infrastruktury kopalni Krupiński oraz udzielenia koncesji wydobywczej. Gdyby te kwestie udało się zrealizować, wówczas będziemy potrzebowali 2,5 roku na uruchomienie wydobycia.- Spora nieufność w stosunku do zagranicznych inwestorów w Polsce... Jeżeli porównam nasze aktywności w innych miejscach świata, to kwestie formalne trwają ru o wiele dłużej.A zatem chcielibyśmy nieco więcej pragmatyzmu i szybszego działania. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w czasie pandemii koronawirusa to duże wyzwanie, gdyż bezpośrednie kontakty mocno się ograniczyły. Mam jednak nadzieję, że polski rząd przyjaźniej spojrzy na inwestorów prywatnych w sektorze wydobywczym, w tym również na tych z zagranicy.- Dzięki lokalizacji kopalni mamy dostęp do rynków eksportowych - do Austrii, Czech czy też na południe Niemiec. Uwzględniamy również i to, że Polska jest importerem węgla netto. W związku z tym węgiel wydobywany w naszej kopalni mógłby też trafiać na polski rynek - jeżeli będzie takie zapotrzebowanie i ekonomicznie uzasadnienie.