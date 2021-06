Obecnie nie opłaca się wytwarzać ciepła z węgla

W wielu ciepłowniach dochodzi do ograniczania inwestycji. Sytuacja jest trudna, od grudnia 2020 roku do dziś cena uprawnień do emisji wzrosła o 75 proc. Nie brakuje opinii, że unijny system handlu emisjami pozostaje hamulcowym transformacji energetycznej.

Obecnie cena uprawnień do emisji 1 tony CO2 to już ponad 50 euro.

Mechanizm spekulacyjny sprawił, że cena ta jest stale podbijana.

Uderza to w energetykę oraz w ciepłownictwo.

Na końcu zapłacą zwykli obywatele

Wielki problem (nie) do rozwiązania