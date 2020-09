"Obecnie żadna państwowa grupa energetyczna nie importuje węgla"

Obecnie żadna z państwowych grup energetycznych nie importuje węgla z zagranicy – zapewnił w piątek w Katowicach wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Przypomniał, że w pierwszym półroczu br. import węgla kamiennego do Polski był o 3 mln ton niższy niż w podobnym okresie rok wcześniej.

Jak mówił wiceminister podczas piątkowej sesji 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, w skali rocznego zużycia polskiej energetyki rzędu 50 mln ton węgla brunatnego i ponad 30 mln ton węgla kamiennego, ubiegłoroczny import do energetyki rzędu 2 mln ton, to jedynie ułamek zapotrzebowania energetyki.

Soboń ocenił, że obecne relacje cenowe krajowego górnictwa i energetyki nie są łatwe - podmioty z obu sektorów prowadzą w tej sprawie rozmowy; to również temat trwających rozmów ze stroną społeczną o programie naprawczym dla górnictwa.

"Prezes Polskiej Grupy Górniczej wystąpił z porozumieniem technicznym do wszystkich spółek energetycznych, takie rozmowy w tej chwili się toczą. Ta współpraca powinna być oparta na długoterminowej strategii, także cenowej, aby obie strony w tym zakresie traktować rynkowo" - powiedział wiceminister Soboń.

Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala zaznaczył, że ceny węgla dla energetyki, zawarte w kontraktach długoterminowych, ukształtowano w oparciu o średnie ceny z ostatnich kliku lat. Za nieuzasadnione uznał oczekiwanie, by krajowe ceny węgla były niskie wtedy, kiedy ceny na światowych rynkach są wysokie, a w sytuacji niskich światowych cen - krajowe były jeszcze niższe.

"Sektor górniczy nie adresuje nadmiernie wysokich cen do energetyki zawodowej, to nieprawda (...). Sektor ułożył przyszłość w kontraktach długoterminowych, a cenę zbudował w oparciu o średnie ceny z ostatnich kilku lat. Nie można oczekiwać od sektora, że w momencie, kiedy ceny importowanego węgla są wysokie, to będzie adresował niższe ceny na rynek, a jak ceny (węgla z importu - PAP)spadną, to nasze ceny będą jeszcze niższe od tych niższych wartości" - tłumaczył prezes PGG.