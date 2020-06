Ochronić łańcuch wartości generowany przez branżę górniczą

Podejście do węgla w świecie jest diametralnie inne niż w Unii Europejskiej. Państwa azjatyckie, jak Chiny i Indie, czy też takie, jak Rosja lub Australia, zanotowały w ciągu ostatnich 30 lat wzrost produkcji węgla oraz jego zużycia. Dla wielu państw węgiel to najtańsze i najłatwiej dostępne źródło energii. Może pandemia koronawirusa wymusi nieco inne spojrzenie na kwestie klimatyczne w Unii. U nas ważna będzie ochrona łańcucha wartości generowanego przez branżę górniczą. Górnictwo to bowiem nie tylko producenci węgla, ale też liczne firmy produkujące na rzecz kopalń i świadczące na ich rzecz różnego rodzaju usługi, czy też placówki naukowo-badawcze.

Produkcja węgla energetycznego miałaby wzrosnąć o 0,5 procent do 7,05 miliarda ton, natomiast produkcja węgla koksowego miałaby pozostać na poziomie 1,1 miliarda ton.Przewiduje się, że produkcja węgla energetycznego może rosnąć i osiągnie ok. 7,6 miliarda ton do 2023 roku, przede wszystkim z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie Indii oraz Chin.Indie przeznaczają znaczące nakłady na wydobycie węgla dla celów zaspokojenia popytu na energię elektryczną w przemyśle. Mimo że do 2024 roku - wskazuje Międzynarodowa Agencja Energii - produkcja energii elektrycznej z wiatru w Indiach podwoi się, natomiast ze źródeł fotowoltaicznych wzrośnie czterokrotnie, to Indie będą zwiększały produkcję energii elektrycznej z węgla o 4,6 proc. rocznie. Natomiast w regionie Azji Południowo-Wschodniej popyt na węgiel będzie wzrastał o ok. 5 proc. rocznie - głównie w Wietnamie oraz Indonezji.Niektórzy liczą, że pandemia koronawirusa spowoduje w Unii Europejskiej zmianę podejścia do kwestii klimatycznych.- Jestem tu może niepoprawnym optymistą, ale sądzę, że rządzącym w krajach Unii Europejskiej obecna sytuacja daje wiele do myślenia. I być może zacznie się relokacja przemysłu - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu firmy Cognor.- Nie można walczyć z emisją dwutlenku węgla, a z drugiej strony masowo sprowadzać produkty wytwarzane poza Unią bez oglądania się na kwestie środowiskowe. Może przyjdzie tu więc otrzeźwienie - wskazuje Sztuczkowski.Europa stoi teraz w obliczu potężnego kryzysu gospodarczego. Dlatego coraz częściej słychać postulat, że system opłat za emisję dwutlenku węgla powinien zostać zawieszony. W przeciwnym razie czeka nas głęboka recesja.Na to, że zawieszenie systemu handu uprawnieniami do emisji UE ETS powinno być jednym z najważniejszych elementów pakietu stymulacyjnego dla unijnej gospodarki, wskazywała też między innymi Solidarność. Opłaty za emisje stanowią bowiem ogromne obciążenie nie tylko dla energetyki konwencjonalnej, ale również dla przemysłu energochłonnego.