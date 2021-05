Od górnictwa do rolnictwa na e-motocyklu. Zdzisław Bik rusza w nową drogę

Przedstawiciele polskiej branży górniczej wciąż liczą na wiele lat dobrego biznesu z węgla, tym bardziej, że wydobycie surowca - poza Europą - stabilnie rośnie. Jednocześnie, jako ludzie zaradni, szukają nowych możliwości zarobku na dekarbonizującym się kontynencie. Świetnym tego przykładem są działania, jakie podjął w ostatnim czasie doświadczony przedsiębiorca ze Śląska - Zdzisław Bik, prezes Fasingu. Do rodziny Bików należy 12 firm, zatrudniających prawie 1000 osób.

Przy czym – jak zauważa – dekarbonizacja jest trendem europejskim, dlatego eksport uda się zapewne odbudować. – Obecnie wydobycie węgla na świecie rośnie. Widzimy roczny przyrost wydobycia o 2-3 proc. co się przekłada na 120-150 mln ton. Dla porównania – polskie wydobycie to ok. 60 mln ton – mówi prezes Fasing, dodając, że to oznacza, że sprzedaż eksportowa może mieć spory potencjał.Tym niemniej spółka poszukuje nowych obszarów działalności. Okazało się, że węgiel brunatny z należącej do Fasingu kopalni w Sieniawie w woj. lubuskim zawiera substancje przyspieszające wzrost roślin. Wytworzony z tego węgla substrat może być wykorzystywany zatem w rolnictwie i ogrodnictwie.Florahumus, bo tak nazywa się ten produkt, poprawia skład gleby, wzmacnia system korzeniowy oraz wpływa na lepsze magazynowanie wody w glebie.Fasing angażuje się także w elektromobilność. - Jedna z naszych spółek ma pierwsze miejsce w kraju jeśli chodzi o sprzedaż motocykli elektrycznych – mówi z dumą prezes Fasingu. W ubiegłym roku Zdzisław Bik kupił też trzy elektrociepłownie – dziś pracujące na węglu, ale pracują nad zmianą tego paliwa.Wciąż niewykluczone jest również wznowienie działalności kopalni Barbara w Chorzowie – pozyskany tam węgiel mógłby być wykorzystywany do produkcji wodoru.O inwestycji pisaliśmy już wcześniej. Czytaj też: Nowa kopalnia w sercu Śląska ma szanse? Specjaliści zabrali głos...



- Mamy świadomość, że trzeba iść w kierunku innych branż. Ale jeśli przez 100 lat tworzyliśmy produkty dla górnictwa, to takie przebranżowienie musi trochę potrwać. Dlatego liczymy na spowolnienie tempa zmian, spowolnienie transformacji energetycznej. Jako branża, bardzo byśmy sobie tego życzyli – podsumowuje Zdzisław Bik, prezes Fasingu.