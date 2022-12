Od roku składują materiały wybuchowe. To pierwsze takie przedsięwzięcie w górnictwie

20 górników pobiera codziennie w sumie 200 kilogramów materiałów wybuchowych z naziemnego składu. Inwestycja w rejonie szybu VI kopalni Budryk, należącej do JSW, to pierwsze takie przedsięwzięcie w polskim górnictwie.

Minął właśnie rok od uruchomienia „Innowacyjnego naziemnego stałego składu materiałów wybuchowych w KWK Budryk”.

Naziemny stały skład materiałów wybuchowych w „Budryku” znajduje się w odległości około 330 metrów od szybu VI.

Skład sprawdza się, bowiem zgodnie z założeniami, nowy skład usprawnił obieg materiałów wybuchowych w kopalni oraz obniżył koszty magazynowania środków strzałowych wykorzystywanych przy podziemnych pracach.

Ilość przechowywanych środków strzałowych wystarcza do dalszej eksploatacji

- Rozwiązanie sprawdziło się, a ilość przechowywanych środków strzałowych wystarcza do dalszej eksploatacji wyrobisk udostępnianych szybem VI - mówi Zbigniew Czarnecki, dyrektor należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Budryk. - Wcześniej korzystaliśmy z Ruchomego Składu Materiałów Wybuchowych, gdzie można było przechowywać łącznie do 250kg wszystkich rodzajów materiałów wybuchowych i zdarzało się, że tych materiałów brakowało dla pracowników danej zmiany - dodaje Zbigniew Czarnecki.

Pobrane materiały górnicy mogą transportować pieszo lub za pomocą jedynego takiego rodzaju w Polsce pojazdu elektrycznego typu JSW-E, który został wyprodukowany w ramach projektu. Pojazd może przewozić 4 górników strzałowych oraz transportować 4 ładownice na zapalniki i 7 puszek z materiałem wybuchowym.

- Dzięki składowi naziemnemu nie mamy już problemów logistycznych związanych z dostępnością potrzebnych materiałów. W składzie znajdują się maksymalnie 2 tony środków strzałowych, 20 tys. zapalników oraz 900 metrów lontu. Przeciętnie w ciągu doby 20 górników strzałowych pobiera łącznie około 200 kg materiałów - mówi Adam Żołneczko, kierownik Działu Techniki Strzałowej kopalni Budryk.

Stan magazynowy ciągle jest monitorowany, co ułatwia system Tryton - wygodny i prosty w obsłudze system cyfrowej ewidencji środków strzałowych.

- Podczas przygotowywania materiałów do wydania, każdy z nich zostaje zeskanowany, dlatego wszelkie nieprawidłowości można od razu wychwycić - tłumaczy Dariusz Pietrzyba, wydawca w składzie. Natomiast Sebastian Czech, górnik strzałowy z oddziału wydobywczego G1 dodaje: - Teraz szybciej pobieramy potrzebne nam środki strzałowe, ale też mamy pewność, że zawsze są dostępne.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo nie są jedynymi zaletami nowego naziemnego składu materiałów wybuchowych. Jego budowa na powierzchni jest czterokrotnie tańsza od podobnego na dole kopalni a budowa o kilka lat krótsza.

Z zastosowanych rozwiązań będą w przyszłości mogły korzystać nie tylko zakłady górnicze

- Budowa była możliwa dzięki zaprojektowaniu nowych rozwiązań oraz zastosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa, które nie były ani znane, ani określone w obowiązujących przepisach - wyjaśnia Mariusz Wielkopolan, prezes zarządu JSW Nowe Projekty SA.

Projekt był realizowany przez JSW SA i JSW Nowe Projekty SA przy współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa i ARH+ Mining CBR Sp. z o.o.

- Musieliśmy sprawdzić nowe, opracowane zabezpieczenia, a wszystko za pomocą badań laboratoryjnych i poligonowych, symulacji komputerowych oraz obliczeń. Z zastosowanych rozwiązań będą w przyszłości mogły nie tylko korzystać zakłady górnicze przechowujące środki strzałowe, ale także jednostki policyjne, wojskowe oraz firmy drążące tunele - wyjaśnia prof. Stanisław Prusek, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.

