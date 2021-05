Odejście Czech od węgla w 2038 r. to rekomendacja, a nie decyzja rządu

Ustalenia Komisji Węglowej, która przez ostatnie lata pracowała nad kalendarzem odchodzenia Czech od węgla i która zaleciła zaprzestanie wykorzystywania go do produkcji energii cieplnej i elektrycznej do 2038 r. czeski rząd przyjął w poniedziałek tylko jako rekomendację.

Zalecane przez komisję odejście od węgla w 2038 nie zostało potwierdzone rządową decyzją. Według wicepremiera, ministra przemysłu i handlu Karla Havliczaka komisja ma nadal działać i wypracowywać rekomendacje związane np. ze skróceniem założonego okresu wykorzystywania węgla w Czechach. Sprawozdanie ma zostać przedłożone pod koniec roku, co oznacza, że obecny gabinet nie będzie podejmować ostatecznych decyzji w tej sprawie, ponieważ wybory parlamentarne mają się odbyć na początku października br. Wicepremier zauważył, że ostateczna decyzja nie będzie należeć do rządu, ale do rynku.

W reakcji na decyzję ministrów przedstawiciele organizacji ekologicznych podkreślili, że niezatwierdzenie odejścia od węgla w 2038 r. nie jest rozsądne. Ich zdaniem porażką jest brak ostatecznego harmonogramu, daty zakończenia wykorzystywania węgla oraz określenia ilości środków socjalnych dla regionów, gdzie węgiel nadal jest wydobywany. "Komisja Węglowa w ostatnich miesiącach pokazała, że nie jest w stanie opracować planu zakończenia wydobycia i spalania węgla" - stwierdzili ekolodzy i zaapelowali, aby w kampanii wyborczej pojawił się temat kryzysu klimatycznego.

Największy udział w produkcji energii elektrycznej w Republice Czeskiej ma obecnie węgiel brunatny, który według danych Urzędu Regulacji Energetyki w ubiegłym roku odpowiadał za około 40 procent produkcji. Na kolejnym miejscu znajduje się energia jądrowa zaspakajająca około 35 procent. Udział węgla kamiennego w całkowitej produkcji energii elektrycznej wyniósł 2,5 procent, po raz pierwszy mniej niż elektrownie słoneczne, co jest związane z zamknięciem w 2020 i 2021 roku kilku kopalni węgla kamiennego. Operatorem elektrowni węglowych w Republice Czeskiej jest należąca w dużej części do państwa spółka CzEZ oraz prywatne spółki: SEVen Energy oraz Sokolovska uhelna.