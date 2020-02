Odpady pogórnicze jak skarb: grant UE dla projektu Polskiej Grupy Górniczej

Jedną z najwyższych ocen przyznali eksperci unijnego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) projektowi „Od odpadów pogórniczych do wartościowych zasobów - nowa koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego” z udziałem Polskiej Grupy Górniczej.

Plan UE opisuje m.in. 54 środki służące "zamknięciu obiegu" w cyklu życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych.Nacisk kładziony jest na zasadę, że firma powinna zarabiać pieniądze w sposób, który odpowiada społecznym oczekiwaniom. Działalność zarobkowa musi być równoważona korzyściami dla społeczeństwa i dbałością o środowisko naturalne.Od wielu lat Polska Grupa Górnicza stara się pozyskiwać środki na badanie naukowe i oryginalne wdrożenia, zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Polska Grupa Górnicza to nasza największa spółka węglowa zatrudniająca ok. 42 tys. osób i wydobywająca rocznie około 30 mln ton węgla. PGG koncentruje się na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.