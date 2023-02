Oficjalnie dążą do zerowej emisji, a jednocześnie zarabiają na węglowym boomie

Jedna z najlepiej prosperujących spółek węglowych na świecie rozpoczyna plan ekspansji, a inwestorzy, którzy zobowiązali się dążyć do niskoemisyjnej przyszłości, pomagają finansować jej rozwój.

Od czasu wydzielenia przez Anglo American w połowie 2021 roku Thungela Resources wzrosła blisko 900 proc., czyli więcej niż większość innych dużych spółek węglowych.

Jej dyrektor generalny July Ndlovu obiecuje zwiększyć produkcję co najmniej do końca następnej dekady, jako że pierwsza akwizycja firmy od jej wejścia na giełdę - daje jej pakiet kontrolny w kopalni węgla energetycznego Ensham w Australii.

Jak wskazuje Bloomberg, wydaje się, że ekspansja węglowa firmy Thungela wzbogaci grupę inwestorów, którzy zobowiązali się do ograniczenia finansowania emisji gazów cieplarnianych w nadchodzących dziesięcioleciach. Należą do nich BlackRock Inc., abrdn plc i State Street Corp., z których wszystkie są członkami największej na świecie koalicji finansowania klimatu, znanej jako Glasgow Financial Alliance for Net Zero.

Lara Cuvelier, działaczka Reclaim Finance, organizacji non-profit zajmującej się ochroną środowiska, powiedziała, że ​​zarządzający aktywami, którzy twierdzą, że dążą do zerowej emisji netto, wciąż trzymają miliardy deweloperów węglowych.