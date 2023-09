Ogromny wzrost ubóstwa energetycznego w Polsce. Te dane są niepokojące

Ogromny, wynoszący aż 69 proc. wzrost poziomu ubóstwa energetycznego w Polsce, który nastąpił mimo wielu rozwiązań pomocowych, powinien niepokoić, alarmuje Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla.

- Nie planujemy dodatku węglowego, bo ceny węgla się stabilizują - zaznaczyła niedawno w audycji „Gość Radia Zet” minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W poprzednim sezonie grzewczym, Polacy ogrzewający swoje domy węglem mogli liczyć na 3 tys. zł dofinansowania do zakupu opału, w tym roku jednak dodatku nie będzie.

Ceny węgla rzeczywiście spadły w stosunku do zeszłorocznych szczytów, ale nadal daleko im do cen z lat poprzednich.

Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla wskazuje, że to - jak bardzo zmieniła się sytuacja osób ogrzewających swoje domy węglem - pokazało badanie „Wydatki na zakup węgla w gospodarstwach domowych w sezonie 2022/2023”, które na zlecenie Izby przeprowadziła firma badawcza Minds & Roses.

Wyniki tego badania pokazały, że w sezonie grzewczym 2022/2023 wydatki na zakup węgla wzrosły w skali całego kraju średnio o 49 proc. i wyniosły ponad 4 400 zł.

Aż 57 proc. gospodarstw domowych w Polsce wskazało, że zakup węgla w minionym sezonie grzewczym stanowił dla nich duże (40 proc.) lub bardzo duże (17 proc.) obciążenie finansowe.

Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla podkreśla, że to, co powinno niepokoić najbardziej, to ogromny, bowiem wynoszący aż 69 proc. wzrost poziomu ubóstwa energetycznego w Polsce, który nastąpił pomimo wielu rozwiązań pomocowych - takich jak dodatki węglowe i preferencyjna sprzedaż węgla przez spółki Skarbu Państwa.

- Zapowiedziany przez minister Moskwę brak dodatku węglowego w nadchodzącym sezonie grzewczym z całą pewnością jeszcze bardziej wpłynie na wciąż powiększający się poziom ubóstwa energetycznego w naszym kraju - ocenia Izba.