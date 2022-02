Ogrzewanie węglem jest najdroższe od lat

Wydatki na zakup węgla w gospodarstwach domowych znacząco w ostatnim czasie wzrosły. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla sprawdziła, jak duże są to wzrosty. Z badania wynika, że w sezonie grzewczym 2021/2022 osoby, wykorzystujące węgiel do ogrzewania swoich gospodarstw domowych, wydały na jego zakup średnio 2992 zł, czyli o 15 proc. więcej w porównaniu do wydatków w poprzednim sezonie grzewczym. Wydatki te stanowią przeciętnie ok. 8 proc. dochodów gospodarstw domowych i są najwyższe od 2016 roku.

Na popularności traci gaz