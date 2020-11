Okołogórnicze firmy na globalnym rynku. Konkurują, ale potrzebują wsparcia

- Przedsiębiorstwom, które chcą iść drogą Go Global i wchodzić na rynki zagraniczne musimy zaoferować wielowymiarowe wsparcie i doradztwo, jak skutecznie przygotować ofertę na rynki zagraniczne. Jeżeli połączymy siły, to ten wymiar sprawiedliwej transformacji jest realny do przeprowadzenia - wskazuje dr inż. Jan Bondaruk, zastępca dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) ds. inżynierii środowiska.