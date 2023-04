Oni dają przykład, jak skutecznie radzić sobie z metanem

Zakład Górniczy Brzeszcze jest jedyną kopalnią w Tauronie Wydobycie, która jest kopalnią metanową i posiada jedne z najbogatszych złóż metanu w kraju - mówi Jacek Pytel, prezes Tauronu Wydobycie.

Tauron Wydobycie skutecznie radzi sobie z metanem dzięki instalacji zbudowanej na terenie Zakładu Górniczego w Brzeszczach w Małopolsce.

Eksploatowane w granicach obszaru górniczego Brzeszcze II pokłady zaliczone są do IV kategorii zagrożenia metanowego, co czyni Zakład Górniczy Brzeszcze jedną z najbardziej metanowych kopalń w kraju. Jej zasoby bilansowe oszacowano na około 3,1 mln ton.

W spółce, podobnie jak w całej górniczej branży, panuje wysoka świadomość zagrożeń związanych z eksploatowaniem metanowych pokładów węgla. Gaz ten jest powszechnie postrzegany jako niepożądany skutek uboczny wydobycia węgla z górotworu. Przewidywanie i neutralizowanie zagrożenia metanowego jest głównym zadaniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi pod ziemią.

Odmetanowanie prowadzone jest poprzez sieć rurociągów metanowych zabudowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych

Wieloletnie doświadczenie oraz silne wsparcie ośrodków naukowych i akademickich umożliwiło uzyskanie znacznych postępów w wychwytywaniu metanu. Źródłami pozyskiwania metanu są tamy izolacyjne i pola eksploatacyjne. Odmetanowanie prowadzone jest poprzez sieć rurociągów metanowych zabudowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych, którymi metan jako kopalina towarzysząca, odprowadzany jest przy pomocy depresji wytworzonej przez stację odmetanowania na powierzchnię, a następnie wysyłany jest do odbiorców zewnętrznych przy pomocy rurociągów tłocznych.

Metan pochodzący ze złóż węgla w ponad 50 proc. ujmowany jest przez system dołowej sieci rurociągów i stację odmetanowania na powierzchni. Pozostała część metanu odprowadzana jest przez szyby wentylacyjne do atmosfery.

- Zakład Górniczy Brzeszcze jest jedyną kopalnią w Tauronie Wydobycie, która jest kopalnią metanową i posiada jedne z najbogatszych złóż metanu w kraju - zaznacza Jacek Pytel, prezes Tauronu Wydobycie. - Dysponujemy technologią, która pozwala na całkowite wykorzystanie wychwyconego metanu dla celów gospodarczych. Stacja odmetanowania w Brzeszczach jest przykładem skutecznego wdrożenia tej technologii, która nie tylko pozytywnie wpływa na środowisko ale przynosi wymierne zyski dla naszej firmy. Widzimy szerokie możliwości dla wykorzystania metanu. Z odmetanowania pokładów węgla w Zakładzie Górniczym Brzeszcze uzyskujemy średniorocznie około

100 m3 /min. Szacunkowa ilość energii chemicznej zawarta w gazie z odmetanowania pokładów węgla w ZG Brzeszcze to ponad 400 GWh rocznie - dodaje Jacek Pytel.

W 2022 roku ok. 50 mln m3 metanu zostało ujęte i gospodarczo wykorzystane w rożnych gałęziach przemysłu

Stacja odmetanowania w Zakładzie Górniczym Brzeszcze to wysokospecjalistyczna instalacja zabudowana jako hala technologiczna wyposażona w sprężarki gazowe, urządzenia i armaturę gazową, kontrolno-pomiarową, zabezpieczającą i regulacyjną.

Ponadto integralną częścią stacji są kolektory ssące doprowadzające gaz do hali sprężarek, układy rozcieńczania gazu, kolektory tłoczne do odbiorców, układ odprowadzania gazu na wydmuch złożowy oraz wymiennikownia ciepła. W Zakładzie Górniczym Brzeszcze gospodarcze wykorzystanie metanu ujętego poprzez system dołowej sieci rurociągów i stację odmetanowania wynosi 100 proc. Średnie ujęcie metanu dzięki instalacji odmetanaowania w ZG Brzeszcze wynosi 80÷100 m3CH4/min, co przyczynia się do rocznego zagospodarowania ujętego metanu na poziomie średnio około 40 mln m3.

W 2022 roku ok. 50 mln m3 metanu zostało ujęte i gospodarczo wykorzystane w rożnych gałęziach przemysłu, głównie do produkcji ciepła technologicznego oraz energii elektrycznej.

W najbliższych latach planowane jest rozszerzenie funkcjonalności i wydajności instalacji

Instalacja odmetanowania na Zakładzie Górniczym Brzeszcze jest skalowalna. Pozwala to na jej rozbudowę, co bezpośrednio wpłynie na jej skuteczność w kontekście tak wychwytu gazu jak jego późniejszego wykorzystania. W najbliższych latach planowane jest rozszerzenie funkcjonalności i wydajności instalacji poprzez zabudowę nowego rurociągu zbiorczego oraz modernizacja istniejących rurociągów przez zwiększenie ich średnicy roboczej, a co za tym idzie - przepustowości.

Instalacja odmetanowania w Brzeszczach daje przykład - jeden z wielu w polskim górnictwie węgla kamiennego - jak skutecznie i z pożytkiem dla środowiska oraz gospodarki radzić sobie z kopalnianym metanem.

Kwestia emisji metanu jest ostatnio często dyskutowana z uwagi na unijne rozporządzenie. Wprowadza ono normę emisji metanu w wysokości 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Rozporządzenie miałoby wejść w życie już w 2027 roku. A od 2031 roku objęłoby także kopalnie węgla koksowego. Polska strona zabiega o kompromis w unijnym rozporządzeniu metanowym, dający możliwość emitowania przez polskie kopalnie 8 ton metanu na 1000 ton wydobywanego węgla.

