Opinie po porozumieniu w sprawie Turowa. Ulga i rozczarowanie

Podpisanie przez polski rząd porozumienia z Czechami w sprawie Turowa, które kończy wielomiesięczny i kosztowny spór wywołało sprzeczne opinie. Związkowcy cieszą się z uratowanych miejsc pracy. Organizacje ekologiczne narzekają, że ugoda nie rozwiązuje podstawowych problemów.

Transformacja jest możliwa

Wielomiesięczny spór

Ekolodzy przypominają, że konflikt z Czechami i opinia rzecznika generalnego (również w czwartek, kilka godzin przed polsko-czeskim porozumieniem rzecznik generalny TSUE stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii przedłużając o sześć lat termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego w kopalni Turów bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko) jedyne kłopoty kopalni Turów. We wtorek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił rygor natychmiastowej wykonalności dla decyzji środowiskowej wydanej spółce PGE GiEK dla kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Oznacza to, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie może wydać ostatecznej koncesji na wydobycie ze złoża “Turów” do 2044 roku.— Zarówno rząd, jak i spółka PGE chowały dotąd głowę w piasek w kwestii reform regionu. Tymczasem przedstawiony w połowie 2021 r. Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, pokazuje, że transformacja jednego z najbardziej uzależnionych od węgla brunatnego regionów jest możliwa. Plan zakłada wyłączenie najpóźniej za 13 lat elektrowni Bełchatów oraz pracujących na jej potrzeby odkrywek. Przypomnę, Bełchatów to największa elektrownia na węgiel brunatny w Europie, odpowiedzialna za ok. 16,5 proc. zużycia energii elektrycznej w Polsce. Dlaczego podobny plan nie został dotąd przyjęty dla o wiele mniejszego Turowa? - pyta Tomasz Waśniewski, prezes Fundacji „Rozwój TAK — Odkrywki NIE”.Zdaniem Pawła Pomiana członka zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA kompleks Turów może w sposób zaplanowany zakończyć swoją pracę już w latach 2026-2030. - Dzisiejsze rozwiązania technologiczne pozwalają na zastąpienie Turowa źródłami energii odnawialnej, które mogą być korzystniejsze cenowo przy rosnących z każdym rokiem cenach uprawnień do emisji CO2. Powinniśmy dążyć do jak najszybszego odejścia od węgla. Na dobrze zaplanowanej transformacji zyska przede wszystkim region zgorzelecki, który przedstawiając plan transformacji mógłby liczyć na wielomilionowe fundusze z pieniędzy unijnych – twierdzi.Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni, jako tzw. środka tymczasowego. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni.20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklaruje, że nie zamierza płacić kary. Czeski premier Petr Fiala deklarował wcześniej, że zawarcie porozumienia z Polską będzie skutkować wycofaniem przez jego kraj skargi z TSUE. To jednak oznacza, że kary nie będą naliczane od momentu wycofania skargi. Jednak dotychczas naliczone – ponad 300 mln zł – nie będą najprawdopodobniej anulowane.Zawarte w czwartek porozumienie zakłada, że strona czeska otrzyma w ramach ugody 45 mln euro rekompensaty. 35 mln euro to będzie transfer między dwoma krajami, a 10 mln euro to kwota, którą przekaże Fundacja PGE województwu libereckiemu.