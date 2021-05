OPZZ za umową społeczną dla górnictwa, Solidarność czeka z decyzją

Rada wojewódzka OPZZ woj. śląskiego poparła w piątek parafowaną w ub. tygodniu umowę społeczną dotyczącą transformacji górnictwa, natomiast struktury śląsko-dąbrowskiej i górniczej Solidarności przesunęły decyzje w tej sprawie. Podpisanie umowy, po akceptacji wszystkich związków, ma nastąpić w maju.

Parafowanie negocjowanej od kilku miesięcy umowy, określającej zasady i tempo stopniowej likwidacji górnictwa węgla energetycznego oraz mechanizmy wsparcia transformacji Śląska, nastąpiło 28 kwietnia w Katowicach.

Przed podpisaniem dokument mają zaakceptować statutowe gremia uczestniczących w negocjacjach związków.

W piątek umowę zaakceptowała rada wojewódzka śląskiego OPZZ. - Dyskusja w tej sprawie była bardzo gorąca, ostatecznie jednak Rada podjęła uchwałę upoważniającą mnie do podpisania umowy społecznej - poinformował przewodniczący Rady Wacław Czerkawski.

Wacław Czerkawski powiedział, że wątpliwości członków Rady dotyczyły nie tyle samych zapisów umowy, ale raczej tego, czego w niej nie ma. "Część kolegów opowiadało się - w wielu przypadkach słusznie - za rozszerzeniem umowy o inne ważne tematy. Większość poparła jednak umowę w wynegocjowanym kształcie, uznając, że na dziś jest on optymalny" - tłumaczył związkowiec.

Jego zdaniem, po wielu miesiącach negocjacji nie należy już zwlekać z podpisaniem umowy, by jak najszybciej rozpocząć procedury notyfikacyjne w Komisji Europejskiej oraz prace nad stosownymi ustawami w polskim parlamencie. Gotowy jest już np. związkowy projekt dotyczący powołania specjalnego Funduszu Transformacji Śląska, trwają też prace nad nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. "Najważniejsze jednak będzie to, co na naszą umowę powie Bruksela" - podsumował Czerkawski.

Decyzji w sprawie poparcia umowy społecznej nie podjęła jeszcze Solidarność. Zarząd regionu śląsko-dąbrowskiego "S", który miał omówić umowę podczas posiedzenia online w piątek, zdecydował, że najpierw dokumentem powinna zająć się struktura branżowa, czyli Rada Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego "S" - tzw. górnicza Solidarność. Rada miała zebrać się w najbliższy poniedziałek, prawdopodobnie jednak posiedzenie odbędzie się dopiero 18 maja. Wcześniej związkowcy chcą m.in. zapoznać się z planami operacyjnymi poszczególnych kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

W ostatnich dniach związkowcy nieoficjalnie wyrażali przypuszczenia, że między 17 a 21 maja mogłoby dojść do podpisania umowy. W piątkowej rozmowie z PAP Wacław Czerkawski uznał majowy termin podpisania za realny, zaznaczył jednak, że związkowcy z OPZZ nie mają żadnej informacji na temat konkretnej daty.

Związkowcy oczekują, że ze strony rządowej dokument podpiszą w Katowicach konstytucyjni ministrowie: szef Ministerstwa Aktywów Państwowych, wicepremier Jacek Sasin oraz minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Liczą też na podpis, a co najmniej udział w uroczystości podpisania, premiera Mateusza Morawieckiego.

W negocjacjach umowy społecznej uczestniczyło 16 związkowców - wśród nich przedstawiciele różnych struktur Solidarności, OPZZ, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Porozumienia Związków Zawodowych Kadra oraz Sierpnia'80 i Solidarności'80.

Parafowana 28 kwietnia w Katowicach umowa społeczna zakłada m.in. wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 r., pomoc publiczną dla górnictwa w tym okresie, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska.

Wejście porozumienia w życie zależy od zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną dla kopalń - m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz finansowanie osłon socjalnych dla górników - urlopów przedemerytalnych (płatnych w wysokości 80 proc. wynagrodzenia) i 120-tysięcznych odpraw pieniężnych.

Umowa ma cztery załączniki, dotyczące pomocy publicznej dla kopalń, inwestycji w czyste technologie węglowe, wykazu gmin górniczych dotkniętych transformacją oraz instrumentów wsparcia gmin i firm okołogórniczych. Porozumienie przewiduje ponadto warte łącznie ponad 16 mld zł inwestycje w czyste technologie węglowe oraz powołanie specjalnego Funduszu Transformacji Śląska z 500-milionowym kapitałem początkowym i gwarancjami na kolejny miliard zł.