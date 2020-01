Ostatnia tona z Ruchu Piekary

31 stycznia w należącym do Weglokoksu Kraj Ruchu Piekary wydobyta zostanie ostatnia tona węgla. Zakończy się tym samym 65-letnia historia kopalni. Dostępne w niej złoża zostały bardzo dobrze sczerpane.

Do ich obsługi w Piekarach pozostanie 90 osób. Część piekarskich górników pozostanie tymczasowo w kopalni, żeby wspierać Spółkę Restrukturyzacji Kopalń podczas jej likwidacji. Ta potrwa około dwóch lat. W pierwszej kolejności wycofane zostaną maszyny i urządzenia. Duża część z nich wykorzystana będzie w Ruchu Bobrek .- Plan jest taki, aby pewna część załogi ruchu Piekary pracowała na rzecz SRK. Będą najbardziej kompetentni, ponieważ znają zakład. Mamy zamiar stawać do przetargów i pozyskiwać zamówienia. Jeśli je wygramy, to uda się nam w sposób efektywny zagospodarować na rok lub dwa kolejnych pracowników. Po tym czasie wrócą do pracy w kopalni Bobrek - tłumaczy Grzegorz Wacławek.Kopalnia Bobrek-Piekary w ostatnich latach wydobywała ok. 2,5 miliona ton węgla rocznie, z czego około miliona Ruch Piekary. Dzięki przeniesieniu pracowników, sprzętu oraz inwestycjom w Ruchu Bobrek spodziewane jest utrzymanie tego wolumenu wydobycia.