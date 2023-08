Ostre pismo do prezydenta i premiera. "Nie ma zgody na grabież"

Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 stanowczo domaga się odstąpienia od obciążania dodatkowym podatkiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej - czytamy w piśmie do prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

Sierpień 80 wystosował pismo do prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego.

"Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 stanowczo domaga się odstąpienia od obciążania dodatkowym podatkiem Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

JSW SA, jako jedyna spółka z branży, ma być obciążona dodatkowym podatkiem, tzw. solidarnościowym, z tytułu nadmiarowych zysków. Obciążenie tym podatkiem JSW SA nie ma żadnego uzasadnienia, ponieważ zyski osiągnięte przez spółkę w ubiegłym roku, nie były wynikiem spekulacji lub wykorzystania sytuacji wojny, lecz efektem zwykłych cykli koniunktury i dekoniunktury na rynku węgla koksowego i rynku stali. W okresie dekoniunktury, JSW SA musi mieć zasoby finansowe, aby przetrwać. Rabunek, jakiego dokonuje Rząd na spółce, będzie miał fatalne konsekwencje" - zaznacza w piśmie do prezydenta i premiera Sierpień 80.

I wskazuje, że JSW, aby przetrwać musi inwestować.

"Inwestycje w tej branży mają wielomiliardowy wymiar. Bez nowych złóż i bez inwestycji Spółka nie będzie w stanie zaspokoić rosnącego popytu. A trzeba przypomnieć, że JSW, to największy producent węgla koksowego w Europie, który przez UE uznany został za surowiec strategiczny. Rząd, a umożliwi mu to podpis pod ustawą Prezydenta, ma zamiar obrabować spółkę z około 2 mld złotych. Ten rabunek dokonuje się nie tylko na spółce, ale również jej pracownikach, którzy od lat oczekują na obiecane im wyrównanie dysproporcji płacowych".

"To skandal, że w takiej sytuacji JSW ma płacić dodatkowy haracz, jako jedyny podmiot w branży. To skandal, że śląscy parlamentarzyści milczą w tej sprawie, przyzwalając na dobijanie spółki. To skandal, że kluczową rolę w tej grabieży odgrywa poseł ze Śląska, Premier Mateusz Morawiecki. Nie ma naszej zgody na taką grabież. WZZ Sierpień 80 podejmie wszelkie możliwe działania, aby nie dopuścić do wyprowadzenia ze spółki ogromnej, ponad 2,5 miliardowej dodatkowej daniny" - kończą pismo związkowcy z Sierpnia 80.