Ostrzegają przed katastrofą dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce wyraża stanowcze, negatywne stanowisko na temat projektu rozporządzenia metanowego.

Poniżej prezentujemy pełną treść stanowiska Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce.

"Rada Krajowa Związku Zawodowego Górników w Polsce po głębokiej analizie projektu rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/942 ostrzega przed negatywnymi konsekwencjami i wzywa Parlament Europejski do pilnego wprowadzenia zmian. Apeluje także do rządu o podjęcie działań przeciwdziałających kryzysowi energetycznemu, który nastąpi po przyjęciu projektu rozporządzenia przez Parlament Europejski.

W ocenie Rady Krajowej ZZG w Polsce przyjęcie tego rozporządzenia w aktualnie procedowanej formie będzie katastrofą dla bezpieczeństwa energetycznego Polski a także dramatem dla setek tysięcy pracowników w naszym kraju. Proponowane normy ograniczające emisje są niemożliwe do spełnienia przez jakąkolwiek metanową kopalnię węgla w Polsce.

Wejście w życie zapisów rozporządzenia oznaczać będzie konieczność zamknięcia większości

kopalń węgla energetycznego już w ciągu niecałych czterech lat. W związku z tym zaproponowane limity są nie do przyjęcia.

Projekt rozporządzenia stoi w jawnej sprzeczności z Umową Społeczną z 2021 r. podpisaną przez przedstawicieli polskiego rządu ze stroną społeczną, która przewiduje stopniowe wygaszanie kopalń węgla energetycznego do roku 2049.

Rozporządzenie zmuszałoby jednak do szybkich, nieplanowych likwidacji zakładów górniczych burząc szansę na transformację sektora energetycznego w Polsce i doprowadzając nie tylko do opisanych wyżej problemów, ale także stawiając w najgorszym świetle cały europejski proces działań na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Omawiany projekt jest także niezgodny z rządowymi dokumentami takimi jak „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” oraz „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, przewidującymi wykorzystanie krajowego węgla jako kluczowego paliwa co najmniej do czasu powstania realnych alternatyw w postaci innych stabilnych źródeł energii.

Projektowane prawo ma też w przyszłości dotyczyć kopalń węgla koksowego, kluczowego w procesie produkcji stali. Zakłady te nie są obecnie przewidziane do wygaszania z uwagi na to, iż węgiel koksowy jest na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej. Jako, że Polska jest jedynym producentem tego surowca we Wspólnocie, zasadne jest utrzymanie wydobycia w naszym kraju jako istotnego dla niezależności surowcowej całej Unii.

Rada Krajowa ZZG w Polsce wyraża stanowcze, negatywne stanowisko na temat projektu rozporządzenia metanowego. Rada Krajowa ZZG w Polsce wzywa także Rząd RP oraz polskich posłów i posłanki do Parlamentu Europejskiego o podjęcie pilnych działań na forum Parlamentu Europejskiego w celu zmodyfikowania zapisów projektu rozporządzenia i nadania mu kształtu, który będzie społecznie akceptowany i zgodny z interesem Polski" - zaznaczono w stanowisku Rady Krajowej

Związku Zawodowego Górników w Polsce.