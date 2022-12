Oto 10 największych wyzwań dla polskiego górnictwa

Pod hasłem bezpieczeństwa energetycznego kryje się wiele wyzwań. W polskich realiach to właśnie górnictwo jest szczególną branżą, a węgiel pozostaje wiodącym surowcem stanowiącym o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Warto o tym pamiętać w tegoroczną Barbórkę.

W polskim górnictwie jest wiele do zrobienia. W Barbórkę 2022 roku wskazujemy 10 obszarów, które wydaja się być najważniejsze dla przyszłości branży.



Celem jest zwiększenie wydobycia w rodzimych kopalniach, szczególnie istotne w realiach embarga na węgiel rosyjski.

Potrzebne są też rozstrzygnięcia natury strategicznej i określenia długookresowej roli węgla w naszym miksie energetycznym. Poniżej wyzwania stojące przed branżą.

1. Zwiększyć wydobycie węgla w polskich kopalniach w 2023 roku

Wiadomo, że obecne realia wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego nakazują budowę miksu energetycznego w możliwie jak największym stopniu o zasoby własne. W realiach polskich węgiel jeszcze długo będzie wiodącym surowcem w naszym miksie energetycznym i stabilizatorem systemu energetycznego. Na rok 2023 zadaniem będzie zwiększenie wydobycia węgla, również z myślą o odbiorcach z sektora komunalno-bytowego.

W 2021 roku krajowe wydobycie węgla kamiennego wyniosło ok. 55 mln ton. Nie będzie łatwo zwiększyć produkcję, bowiem przez całe lata górnictwo redukowało swoje moce wydobywcze. Poza tym w branży dochodzi czasem do nieprzewidzianych zdarzeń. Przykładem sytuacja w kopalni Bogdanka. Przypomnijmy: 14 września br. Lubelski Węgiel Bogdanka obniżył do 8,3 mln ton z 9,2 mln ton plan produkcyjny węgla handlowego w 2022 roku. W ścianie uruchomionej w dniu 31 sierpnia 2022 roku nastąpił bowiem nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia.

2. Dogadać się z Komisją Europejską w sprawie wolniejszego odchodzenia od wydobycia węgla kamiennego energetycznego z uwagi na realia rynkowe oraz te natury geopolitycznej

- Mamy na Górnym Śląsku kopalnie, w które można zainwestować i wydłużyć ich żywotność poprzez udostępnienie nowych złóż, tylko nikt nie chce się tym zająć. Nikt nie przedstawił bilansu, który powiedziałby nam, ile węgla z polskich kopalń będziemy potrzebowali w najbliższych latach. Jeśli naprawdę chcemy zmieniać umowę społeczną, musimy mieć do tego solidną podstawę, twarde dane - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności.

I zwraca uwagę, że najważniejsza jest jednak notyfikacja umowy społecznej w Komisji Europejskiej.

- Ten temat musi zostać dopięty i to jak najszybciej. Umowa jest naszym bezpiecznikiem, bo daje pracownikom kopalń gwarancję pracy do emerytury, zaś samym kopalniom - określone perspektywy funkcjonowania - zaznaczył Hutek, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

- Należy dokonać zmian w programie dla górnictwa węgla kamiennego na miarę ubezpieczenia systemu energetycznego w moce gwarantowane z generacji własnych istniejących bloków węglowych po ich dostosowaniu do pracy po 2025 roku w ostrzejszych wymaganiach regulacyjnych do czasu rzeczywistego pozyskania nowych mocy systemowych energetyki jądrowej - apeluje w niedawnym wywiadzie dla portalu WNP.PL Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu.

3. Zapewnić węglowi rolę paliwo przejściowego zamiast gazu

Do końca tego roku, rząd ma przedstawić projekt "Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku", gdzie wskazano by - na co liczy środowisko górnicze - na większą rolę węgla i węgiel byłby wpisany jako "paliwo przejściowe". Gdyby tak się stało, to następnie można by rozmawiać w sprawie modyfikacji treści umowy społecznej dla górnictwa, tak by kopalnie mogły dłużej wydobywać węgiel.

4. Zawalczyć o to, aby nie weszły w życie nowe unijne przepisy dotyczące redukcji emisji metanu w górnictwie

Ponad 80 proc. wydobywanego w Polsce węgla kamiennego pochodzi z pokładów metanowych. O ile metan ze stacji odmetanowania może zostać w znacznej mierze ujęty i wykorzystany przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej i ciepła, to wychwycenie metanu z szybów wentylacyjnych na dzisiaj jest niewykonalne.

Osiągnięcie pułapu 0,5 tony metanu na 1000 ton węgla to dla polskich kopalń zadanie nie do zrealizowania. Jak wynika z danych Polskiej Grupy Górniczej, średnia emisja metanu w kopalniach spółki wynosi obecnie 8 ton, ale są też kopalnie, w których wskaźnik ten wynosi ok. 14 ton metanu na 1000 ton węgla. Niedawno prezes PGG Tomasz Rogala podkreślił, że wejście rozporządzenia metanowego w życie w obecnym kształcie oznaczałoby, że w 2027 roku trzeba by zamknąć dwie trzecie kopalń należących do spółki.

5. Unormować kwestie sprzedaży i dystrybucji węgla

- Obecnie wszystko koncentruje się na imporcie węgla oraz na logistyce. Natomiast zaangażowanie samorządów w dystrybucję węgla uderzyło w rynek firm, które od lat zajmują się u nas sprzedażą węgla. Rząd zamiast rozmawiać z przedstawicielami firm od lat handlujących węglem postanowił kwestią dystrybucji tego surowca obciążyć samorządy - zaznaczył w niedawnym wywiadzie dla portalu WNP.PL Janusz Piechociński, były wicepremier i minister gospodarki.

Należy mieć nadzieję, że kolejna zima na przełomie roku 2023-24 będzie spokojniejsza, bowiem wzrośnie wydobycie w polskich kopalniach, a poza tym lepiej poradzimy sobie z nabywaniem węgla z innych kierunków niż rosyjski.

6. Nie odpuszczać UE i wskazywać na zmiany w zakresie energetyki i surowców

Dostęp do własnych zasobów surowcowych to również oręż w polityce, o czym od lat doskonale zdają sobie sprawę w Rosji. Trzeba zatem odłożyć na bok pęd ku odnawialnym źródłom energii i skoncentrować się na tym, by zapewnić sobie stałe i stabilne dostawy energii elektrycznej. Tutaj wielką rolę pełnił będzie węgiel kamienny, jak i brunatny.

- W tegoroczną Barbórkę polscy górnicy mogą mieć gorzką, lecz wielką satysfakcję, że węgiel powrócił nagle do łask. Na naszych oczach fiasko ponosi nieracjonalna, nadmiernie zideologizowana unijna polityka klimatyczna z niemądrym kursem na porzucenie własnych zasobów energetycznych - zaznaczył Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych w liście do górników z Polskiej Grupy Górniczej, z okazji Barbórki.

- Fałszywe i niestety opłakane w skutkach okazało się przekonanie, że możemy uzależnić rozwój europejskiej gospodarki od dostaw paliw z niestabilnych i niewiarygodnych kierunków. Ostatnie lata, gdy zmuszeni byliśmy dostosowywać funkcjonowanie górnictwa do wytyczonych przez Unię Europejską trendów szybkiej dekarbonizacji, doprowadziły do istotnego zmniejszenia potencjału wydobywczego krajowych kopalń. W mocy pozostaje umowa społeczna z harmonogramem stopniowego wygaszania aktywów produkcyjnych węgla kamiennego do 2049 roku. Trwa proces notyfikacji polskiego programu dla górnictwa w Komisji Europejskiej. Wraz z całą Europą oczekujemy wciąż na odpowiedź: czy, w jakim stopniu i na jak długo skorygowana zostanie polityka klimatyczno-energetyczna UE - napisał Piotr Pyzik.

Bruksela ma niestety trudności ze zrozumieniem gospodarki. I ciągle przywiązana jest do postulatów szybkiej dekarbonizacji. Przejawiło się to niedawno chociażby w jednym z komunikatów Komisji Europejskiej, która w okresie przejściowym - z uwagi na występujące trudności - zezwala państwom członkowskim na zwiększenie zużycia węgla, lecz tylko przez okres dwóch-trzech lat. Ale przecież wiadomo, że w górnictwie głębinowym inwestycje trwają pięć lat, żeby udostępnić złoża, a ich eksploatacja musi zając kolejne osiem-dziesięć lat.

- Zatem jeżeli poważnie chcemy mówić o bezpieczeństwie, to przestańmy projektować podobne zezwolenia, ale pozwólmy krajom członkowskim do 2049 roku tak ustalić swą politykę, żeby mogły samodzielnie kształtować własny miks energetyczny - apeluje prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. - Nie rozumiem tego uporu, z jakim narzucane są błędne rozwiązania: daje się nam bardzo krótki czas na dekarbonizację i jednocześnie wciąż nakazuje się, jak ją przeprowadzić. Ta wewnętrzna sprzeczność nie przynosi żadnego pożytecznego efektu - ocenia Rogala.

I dodaje, że nikt dziś w Europie nie potrafi udowodnić korelacji między ilością OZE w miksie a niską ceną energii elektrycznej. Unijne aksjomaty okazały się zupełnie błędne, a mimo to nadal, z uporem, są narzucane.

7. Zapewnić napływ młodych ludzi do zawodu - tak, aby realnie móc myśleć o konsekwentnym zwiększaniu wydobycia w rodzimych zakładach górniczych.

Trzeba pamiętać, że problem deficytu węgla kamiennego w Polsce to nie jest wyłącznie dylemat najbliższej zimy, ale dylemat na co najmniej najbliższych dwudziestu lat. Nie wrócimy bowiem do importu węgla z Rosji, nigdy też nie zmieni się jakość węgla azjatyckiego czy tego z Ameryki Południowej.

Problemem dla kopalń już jest i będzie brak ludzi do pracy na dole. Uczelnie techniczne, górnicze cierpią na deficyt studentów. Zatem zachodzi pytanie, kto będzie zajmował stanowiska kierownicze na kopalni, skoro będzie brakować inżynierów. A także, kto będzie pracował przy wydobyciu. Przede wszystkim potrzebna jest tu pilna odbudowa szkolnictwa zawodowego.

8. Pokazać, że węgiel jest potrzebny. Budować pozytywny obraz branży w zamian za jej zohydzanie, z którym mamy do czynienia od wielu lat

Na dłużej nie da się zwiększyć wydobycia zaklęciami. Trzeba odważnych i wiarygodnych decyzji politycznych co do strategii energetycznej kraju. A ta, póki co, ani nie jest odpowiednia na miarę dynamicznych zmian zachodzących w skali globalnej na rynkach paliw i energii, ani też wiarygodna.

Trzeba wreszcie determinacji i skutecznych umiejętności w kreowaniu polityki klimatyczno-energetycznej UE, niesprzecznej z naszymi racjami. Na miarę tej części suwerenności, którą daje bezpieczeństwo energetyczne kraju - zaznacza Herbert Leopold Gabryś, były wiceminister przemysłu. - A do tego wszystkiego trzeba uczciwej merytorycznie narracji wobec naszych dzieci, aby zrozumiały, że węgiel jest niezbędny jeszcze jakiś czas, aby mówić realnie o ubezpieczeniu rozwoju generacji nieemisyjnych. Jest niezbędny dla Polski, a nie tylko dla Śląska czy górników - podkreśla Gabryś.

9. Dogadać ceny węgla na kolejne lata z dużymi klientami z energetyki zawodowej i ciepłownictwa

W branży górniczej wskazują, że gdyby spółki węglowe niedawno normalnie realizowały kontrakty i gdyby zakontraktowany węgiel był normalnie odbierany, to pozycja i wyniki spółek węglowych, w tym Polskiej Grupy Górniczej, byłyby zupełnie inne.

- Teraz z kolei, wskutek decyzji politycznych, utrzymywana jest niska cena węgla sprzedawanego przez spółki węglowe spółkom energetycznym. Gdybyśmy stosowali ceny rynkowe, z pewnością bylibyśmy bardzo rentowni, ale przeniosłoby się to na wyższe ceny energii - zaznacza Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności. - Z górnictwa po raz kolejny uczyniono "kotwicę antyinflacyjną". Dzięki niskim cenom węgla sprzedawanego energetyce Polacy mniej płacą za prąd, ale tracą na tym spółki węglowe, które w warunkach rynkowych mogłyby zarobić więcej. Coś za coś - wskazuje Hutek, cytowany przez Solidarność Górniczą.

- Pytanie, gdzie była energetyka i ci sami ministrowie, jak w Polskiej Grupie Górniczej były pełne zwały i wołaliśmy, żeby odbierali węgiel. Za pierwsze półrocze 2021 roku energetyka odmówiła odbioru ponad trzech mln ton węgla - przypomina Bogusław Hutek.

10. Realizować zapisy umowy społecznej dla górnictwa

Według przedstawicieli górniczych związków zawodowych umowa społeczna dotycząca transformacji górnictwa nie jest realizowana. Wskazują oni, że nie podjęto żadnych działań na rzecz realizacji zapisanych w umowie inwestycji w nowoczesne technologie węglowe, których rozwój zapewniłby dostęp do taniej, czystej i stabilnej energii.

Czas zatem na przełożenie zapisów umowy na czyny. Jednak najpierw rządzący muszą jasno określić, co dalej z polskim górnictwem i w jakim kierunku ma ono zmierzać.