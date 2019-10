Oto, co trzeba zmienić w górnictwie. Nie można dyskutować w nieskończoność

Należy zabiegać o konkurencyjność polskiego węgla. Do tego trzeba pilnować kosztów. Polskie górnictwo powinno przygotowywać się na chudszy okres, a tu kłania się m.in. temat potrzebnych zmian w organizacji pracy. W branży podkreślają, że nie może dalej być tak, że kosztowne maszyny i urządzenia mają długie przestoje. To się wreszcie powinno zmienić.

Jest co poprawiać

Poprzedni rok 2018 przyniósł w PG Silesia wydobycie na zakładanym poziomie: 1,5 mln ton węgla netto. Niezmiennie zatem Silesia pozostaje w czołówce polskich kopalń pod względem efektywności, która w ubiegłym roku wyniosła ponad 900 ton czystego węgla na etat.Zobacz też: Rewolucja przemysłowa w praktyce w spółce córce JSW W 2018 roku w kopalni wykonano około 7 km robót przygotowawczych. Realizacja założeń kopalni nie byłaby jednak możliwa bez regularnych inwestycji. Węgiel z Silesii trafia bowiem do polskich elektrowni, a kontrakty na te dostawy kopalnia ma podpisane na kolejnych pięć lat.- W roku 2019 planujemy utrzymać wydobycie na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego i dalej konsekwentnie realizować przyjęte założenia - zaznacza Jan Marinov, prezes PG Silesia. - Oprócz eksploatacji kolejnych ścian chcemy również prowadzić intensywne prace przygotowawcze – podkreśla Jan Marinov.W kolejnych latach rodzime kopalnie mogą mieć problemy z pozyskiwaniem nowych kadr.- Bezrobocie na Śląsku jest niskie, a poziom zarobków w górnictwie nie jest już tak atrakcyjny jak kiedyś. Biorąc pod uwagę uciążliwość tej pracy, może być problem z naborem nowych kadr do pracy w kopalniach - zaznacza Janusz Steinhoff.Obecnie najważniejsze jest, aby realizować niezbędne inwestycje, udostępniać nowe pokłady węgla. W branży zaznaczają, że wpisać można poziom wydobycia w takim, czy innym roku. Jednak będą o nim przede wszystkim decydować realia rynkowe. Należy też pamiętać, że o ile łatwo daje się ograniczyć proces wydobycia kopalni, to odtworzenie mocy produkcyjnych jest już procesem wieloletnim.Należy w kopalnaich poprawiać kwestie dotyczące organizacji pracy. Ta problematyka dotyczy głównie wydobycia, czyli ściany i odstawy, jednak nie tylko.- Chodzi także między innymi o transport pracowników pod ziemią - podkreśla w rozmowie z WNP.PL Marian Kostempski, były prezes Kopeksu. - Można w tym zakresie dużo poprawić. Warto podejmować działania w tym obszarze - zaznacza Kostempski.