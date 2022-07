Oto jakie statki czekają z ładunkiem na wejście do polskich portów

Braki na krajowym rynku węgla spowodowały wzmożony import tego surowca. Nic więc dziwnego, ze na podejściach do naszych portów widać coraz więcej masowców z tego typu ładunkiem.

Tylko w odległości do 8 mil morskich (około 15 km) na kotwicowisku do Gdańska czeka, jak wynika z danych strony vesselfinder aż 9 statków z węglem. To jednak nie koniec do portów zbliża się kilka kolejnych jednostek z paliwem.

Jakie statki czekają z ładunkiem węgla na wejście do naszych portów? Praktycznie wszystkie jednostki mają ponad 200 metrów długości, a dwie ponad ćwierć kilometra. W swoich ładowniach mogą przewieźć wiec nawet ponad 70 tys. ton węgla. Jeszcze więcej największy z czekających do wejścia do portu liberyjski True Champion, który ma aż 292 m długości i 45 szerokości.

Ciekawe jest również skąd przywiozły swój ładunek. I tak zarejestrowany pod banderą Panamy masowiec New Prestige rozpoczął swoją podróż w australijskim Newcastle. Podróż z antypodów zajęła mu 56 dni.

Wspominany już True Champion 31 maja opuścił Richard Bay w Republice Południowej Afryki. Ten sam port opuścił również masowie Medi Kazahaya, tyle że swój rejs rozpoczął 4 czerwca. Również z Afryki przypłynął inny masowiec Jal Kamp. Ten statek został jednak załadowany węglem w Mozambiku. Z portu Nacal wyruszył do Europy 28 maja.

Wkrótce na kotwicowisko ma wpłynąć inny statek z ładunkiem węgla – Ultra Dynamic. Jednostka została załadowana w tureckim Iskederunie.

Na kotwicowisku, lub płyną do niego statki załadowane w Vancouver i Indonezji. W sumie te statki, które znajdują się w pobliżu naszych portów przywiozą ponad pół mln ton węgla. Jednak pytaniem jest, czy cały surowiec trafi do naszego kraju. Polska może bowiem przyjąć ładunki, których docelowym odbiroca sa klienci np. w Czechach, czy nawet Słowacji.