Oto plan dla polskiego górnictwa

Trzeba negocjować z Komisją Europejską, bo czas ucieka - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Zygmunt Łukaszczyk, prof. Politechniki Śląskiej, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Śląskiej, były wojewoda śląski i były prezes Katowickiego Holdingu Węglowego.

Zygmunt Łukaszczyk wskazuje, że należy się wziąć za technologie dotyczące pozyskiwania metanu, w tym szczególnie za te dotyczące pozyskiwania go z powietrza wentylacyjnego.

Należy zbudować instalację do pozyskania metanu z powietrza wentylacyjnego, aby zbić argumenty Komisji Europejskiej.

Drugi obszar dotyczy zwiększenia wykorzystania metanu już pozyskanego. - Uważam, że kopalnie powinny pójść w kierunku budowy zbiorników buforowych, aby móc magazynować metan już pozyskany i niewykorzystany, tak, aby następnie użyć go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej - podkreśla Zygmunt Łukaszczyk.

Jak ocenia pan obecną sytuację na rynku węgla?

- Kiedy rozmawialiśmy ze trzy miesiące temu, to wskazywałem, że ceny węgla kamiennego energetycznego ustabilizują się na poziomie około stu dolarów. I one rzeczywiście w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) oscylują teraz wokół tego poziomu, a nawet są nieco poniżej.

Natomiast patrząc na zwały węgla u nas w porcie w Gdańsku, to trudno będzie znaleźć na ten surowiec nabywców, bo nie jest - delikatnie mówiąc - zbyt urodziwy. Zatem jego jakość jest taka sobie. Jak spojrzymy na rynek mocy, to dostrzeżemy już chwilową równowagę pomiędzy produkcją energii elektrycznej z OZE a tym, co wyprodukują elektrownie zasilane węglem.

Istotna będzie w kolejnych latach kwestia dotycząca efektywności energetycznej. Będzie postępować zastosowanie OZE przez indywidualnych mieszkańców. Natomiast węgiel nadal będzie pełnił rolę bufora bezpieczeństwa i stabilizatora systemu energetycznego. Tak, żeby móc zapewnić ciągłość dostaw energii.

Wydobycie węgla w Polsce z tendencją spadkową

Jest szansa na to, aby wydobycie w krajowych kopalniach wzrosło?

- Sądzę, że raczej poziom wydobycia węgla w kraju będzie nadal miał tendencję spadkową. To wydobycie w dalszym ciągu będzie się obniżać.

A jeżeli chodzi o rynek węgla koksowego używanego do produkcji stali?

- Wydobycie węgla koksowego przez kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie się utrzymywało na zbliżonym poziomie. Natomiast kwestie dostępności do zasobów będą dla JSW coraz większym problemem, bowiem trzeba będzie schodzić z wydobyciem coraz głębiej.

Poza tym - mieczem Damoklesa nadal pozostaje rozporządzenie unijne dotyczące emisji metanu. Na razie udało się spowodować, że ten miecz od razu nie uderzy. Rozporządzenie metanowe zakłada bowiem wprowadzenie od 2027 roku limitu dotyczącego emisji metanu w kopalniach na poziomie 5 ton na każde 1000 ton wydobytego węgla. W pierwotnej wersji projektu przygotowanego przez Komisję Europejską było to 0,5 tony metanu na 1000 ton węgla.

Kopalnie węgla koksowego również mają podlegać zapisom rozporządzenia, tyle że od roku 2031. Ponadto emisja ma być rozliczana na operatora, czyli spółkę węglową, a nie na poszczególne kopalnie. To istotne w przypadku polskich spółek węglowych, które dysponują kopalniami o różnym poziomie metanowości.

Kolejna zmiana w rozporządzeniu dotyczy zastąpienia kar za emisję metanu opłatami. Opłaty za emisję będą wracać do spółek węglowych jako środki na inwestycje w obniżenie emisyjności. Zatem resort klimatu i środowiska dostał trochę czasu, żeby podjąć pewne kroki w zakresie emisji metanu.

Kopalnie powinny pójść w kierunku budowy zbiorników buforowych, aby móc magazynować metan już pozyskany

Co trzeba zrobić w pierwszej kolejności?

- Należy się wziąć za technologie dotyczące pozyskiwania metanu, w tym szczególnie za te dotyczące pozyskiwania metanu z powietrza wentylacyjnego. Zatem należy zbudować instalację do pozyskania metanu z powietrza wentylacyjnego, aby zbić argumenty KE. Drugi obszar dotyczy zwiększenia wykorzystania metanu już pozyskanego.

Uważam, że kopalnie powinny pójść w kierunku budowy zbiorników buforowych, aby móc magazynować metan już pozyskany a niewykorzystany, tak, aby następnie użyć go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Czas biegnie nieubłaganie. I jeżeli nie pokażemy, że coś robimy w tym zakresie, to nie będziemy mieli w przyszłych rozmowach z Unią argumentów. Trzeba podjąć działania w wymienionych przeze mnie obszarach. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to górnictwo ma wciąż bardzo dobre zaplecze naukowo-badawcze i ogromny potencjał, żeby z tymi wyzwaniami sobie poradzić. Natomiast co do finansowania, to na rynku mamy wiele środków i instrumentów przeznaczonych na ochronę środowiska i klimatu.

Mam wrażenie, że cały czas bazujemy na błędnych kalkulacjach. Bierzemy pod uwagę tylko koszty wdrożenia takich instalacji, a zapominamy o tym, że dzięki temu nie trzeba będzie ponosić w przyszłości opłat, a pojawią się z tytułu zagospodarowania metanu przychody. Zapominamy też o efekcie środowiskowym, co - wobec rosnącej presji na ochronę klimatu i efektywność energetyczną - ma ogromne znaczenie. Myślę, że to powinno się zadziać w najbliższym czasie.

Trzeba rozmawiać z dużym wyprzedzeniem, żeby móc wypracowywać kompromisy

W umowie społecznej dla górnictwa zapisano między innymi, że odchodzenie od wydobycia węgla kamiennego energetycznego w Polsce ma potrwać do 2049 roku. Jednak Komisja Europejska tego nie "klepnęła".

- Ano właśnie. Na razie jest to umowa pomiędzy rządem a stroną związkową. To nasz dokument wewnętrzny. Natomiast nie jest to zatwierdzone przez Komisję Europejską. Zatem trzeba to przełożyć na poziom Komisji Europejskiej. Na chwilę obecną nie słyszałem, żeby o tym rozmawiano na poziomie Komisji Europejskiej. A przecież z tym wiążą się kwestie kolejnej pomocy. Musi na nie być zgoda KE.

Trzeba więc sprawić, żeby Komisja Europejska to przyklepała. Wówczas bowiem - niezależnie od tego, kto będzie rządził w Polsce - ten proces będzie realizowany i będzie miał swoją kontynuację w oparciu o plan zatwierdzony przez Komisję Europejską. Trzeba negocjować to z Komisją Europejską, bo czas ucieka.

To trochę tak, jak z tym rozporządzeniem metanowym. O tym zagrożeniu wiadomo było od 2015 roku. Jednak się tym w ogóle nie zajmowano, nie podejmowano żadnych rozmów. Dopiero jak stanęliśmy pod ścianą, to nastąpiła pobudka. I wszyscy, w tym rząd i związkowcy, zaczęli zabiegać o złagodzenie rozporządzenia metanowego. Trzeba jednak rozmawiać z dużym wyprzedzeniem, żeby móc wypracowywać kompromisy, a nie czekać nie wiadomo na co.

Rozmawiał: Jerzy Dudała