Otoczenie rynkowe sprzyja JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) analizuje otoczenie rynkowe. Obecnie produkcja stali w Europie to ok. 152 mln ton w ujęciu rocznym. Kierunek tzw. zielonego ładu raczej będzie kontynuowany. I będzie to wymuszało aktywność koncernów stalowych. A do produkcji stali potrzebny będzie wydobywany przez JSW węgiel koksowy.