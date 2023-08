Otwieranie kopalń i inwestowanie w węgiel jest szkodliwe dla Polski

Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że chce otwierać nowe kopalnie, otwierać nowe złoża i inwestować w energię z węgla, to będzie szkodził naszej gospodarce - uważa Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050.

Mirosław Suchoń wskazuje, że jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że chce otwierać nowe kopalnie i inwestować w energię z węgla, to będzie szkodził naszej gospodarce.

Trzeba inwestować w odnawialne źródła energii. To powinien być w tej chwili priorytet - podkreśla Mirosław Suchoń.

Poseł Polski 2050 uczestniczył w debacie wyborczej portalu WNP.PL oraz Kanału Gospodarczego.

- Już dzisiaj nasze firmy mają poważne kłopoty związane z tym, że nasza energia pochodzi z węgla. W wielu przypadkach, jeżeli chodzi o kontrakty, o sprzedaż towarów czy usług po prostu są rugowane z rynku - zaznacza Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050.

- Ten trend będzie się nasilał. W związku z tym, im dłużej będziemy produkować większość energii z węgla, tym trudniej będzie nam sprzedawać swoje usługi i towary za granicą. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że chce otwierać nowe kopalnie, otwierać nowe złoża i inwestować w energię z węgla, to po pierwsze będzie szkodził naszej gospodarce. A po drugie odwracał uwagę od tego, co dzisiaj powinno być naszym celem, czyli budowanie choćby energetyki opartej na biomasie, energetyki opartej na atomie. To dzisiaj powinny być priorytety - dodaje polityk.

Suchoń: powinniśmy prowadzić bardzo prospołeczną politykę dotyczącą odchodzenia od węgla

- Natomiast powinniśmy też prowadzić bardzo prospołeczną politykę dotyczącą odchodzenia od węgla. To jest nasza perspektywa - ocenia Suchoń. - I myślę, że dzisiaj taki kierunek będzie służył zarówno mieszkańcom całego województwa śląskiego, ale też naszym firmom. Zwłaszcza tym małym i rodzinnym, które na tym powinny wygrać - zaznacza.

- Nie możemy dyskutować o kwestiach energetyki, o kwestiach węgla, całkowicie pomijając aspekt zdrowotny. Z tych wszystkich badań, które mamy, dotyczących zdrowia mieszkańców, okazuje się, że w województwie śląskim jesteśmy jednymi z najkrócej żyjących w Polsce mieszkańców - podkreśla Mirosław Suchoń.

- To oznacza, że żyjemy w zanieczyszczonym środowisku. I także dzieci górników, wnuki górników żyją w tym zanieczyszczonym środowisku. Podejmując decyzję o transformacji musimy patrzeć szerzej. Nie tylko na to, co jest dzisiaj. Ale także na to, co będzie w przyszłości. I jeżeli ktoś mówi, że za te pieniądze, które są ciężko wypracowywane tutaj, w województwie śląskim, powinno się budować kopalnie gdzieś na drugim końcu Polski, to ja stanowczo się na to nie zgadzam. Te pieniądze powinny być zainwestowane tutaj, u nas. 50 mld zł, które rząd wyciągnął z kieszeni Polaków w postaci opłat za uprawnienia do emisji CO2 powinny wrócić do obywateli - zaznacza poseł Polski 2050.

Trzeba inwestować w odnawialne źródła energii. To powinien być w tej chwili priorytet

Mirosław Suchoń wskazuje, że celem transformacji sektora energii powinno być stworzenie krajowego miksu energetycznego, który będzie bezpieczny i stabilny.

- Trzeba inwestować w odnawialne źródła energii. To powinien być w tej chwili priorytet - podkreśla Suchoń.

Jednocześnie wskazuje na energetykę wiatrową, fotowoltaikę, czy biogazownie, a także na potrzebę budowy elektrowni jądrowych.

- Akurat nasz region, województwo śląskie, stał na węglu przez kilkaset lat - mówi Mirosław Suchoń. - W związku z tym te inwestycje i to wsparcie dotyczące procesu odchodzenia od węgla powinno być bardzo poważne. Trzeba to przeprowadzić sprawiedliwie, ale też z otwartą głową i przede wszystkim dbając o interesy obywateli - zaznacza.

Jego zdaniem siłę do budowania naszej gospodarki powinniśmy czerpać z wykorzystania nowego trendu, czyli znaleźć się w awangardzie tych państw, które wdrażają nowoczesne technologie i gdzie powstają fabryki urządzeń używanych w procesie transformacji energetycznej.

Zobacz relację z całej debaty przedwyborczej portalu WNP.PL oraz Kanału Wyborczego, w której uczestniczyli Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych z Prawa i Sprawiedliwości; Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i były wiceminister aktywów państwowych z Suwerennej Polski; Przemysław Koperski, poseł Lewicy; Paweł Poncyljusz, poseł Platformy Obywatelskiej; Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050 oraz Jakub Kalus z Konfederacji.