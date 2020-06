Ożywienie w motoryzacji i branży offshore da drugi oddech JSW

Produkcja energii elektrycznej czy ciepła to tylko jedno z wielu zastosowań węgla. Kluczowym dla gospodarek niemal wszystkich krajów procesem, w którym wykorzystuje się węgiel koksowy jest produkcja stali, bez której z kolei trudno sobie wyobrazić współczesny przemysł. Po pandemii z powrotem rozkręcana jest produkcja w sektorze motoryzacyjnym, czy w branży offshore. To będzie się przekładać na większe zapotrzebowanie na węgiel koksowy. To dobra informacja dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która głównie ten surowiec wydobywa.

Stal to niezbędny element umożliwiający rozwój przemysłu, w tym tzw. zielonej energetyki. Wystarczy podać przykład farm wiatrowych.

Węgiel koksowy w odróżnieniu od węgla energetycznego jest surowcem metalurgicznym.

Nie ma obecnie hutnictwa na szeroką skalę bez użycia węgla koksowego.