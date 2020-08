Parametry węgla są szczegółowo badane - w tym obszarze mocno poszliśmy do przodu

Odbiorcy nabywający węgiel sprawdzają jakość produktu. A robią to tym bardziej szczegółowo, jeżeli nabywają dużo surowca. W kopalnianych laboratoriach codziennie prowadzone są badania nad wydobywanym węglem. Do badania podstawowych parametrów producenci węgla są zobligowani stosownymi przepisami, część wynika z podpisanych z odbiorcami umów, a jeszcze inne przygotowuje się pod konkretną ofertę handlową, by pozyskać nowego klienta.

W kopalnianych laboratoriach chemicznych Polskiej Grupy Gorniczej (PGG)każdego dnia wykonuje się setki, a nawet tysiące badań.

Na jednej tylko kopalni Murcki-Staszic w 2019 roku zbadano ponad 56 000 próbek węgla, pyłów, powietrza, skał oraz próbek obiegu wodno-mułowego.

Dla tych 56 000 próbek pracownicy laboratorium wykonali oznaczania kluczowych parametrów w aż 224 000 analiz.