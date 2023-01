Patentus ma umowę z PGG na ponad 30 mln zł netto

Patentus podpisał z Polską Grupą Górniczą umowę na dostawy o wartości ponad 30 mln zł netto - wynika z informacji przez spółkę.

Przedmiotem umowy jest dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego z kruszarką ścianową - wartość umowy 22,48 mln zł netto, dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego - wartość umowy 9,1 mln zł netto i dostawa nowej stacji zwrotnej PZP-PT - wartość umowy 0,6 mln zł netto.

Termin realizacji kontraktu, jak wynika z komunikatu Patentusa, wynosi do 20 tygodni od daty przekazania (e-mail) zamówienia do Patentusa, a samo przekazanie zamówienia ma nastąpić nie później niż do 4 tygodni od zawarcia umowy.

Grupa Patentus zajmuje się m.in. produkcją specjalistycznych urządzeń dla górnictwa w oparciu o własne rozwiązania techniczne i przenośnikowych systemów transportowych dla różnych branż, a także remontami maszyn i urządzeń dla górnictwa. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku osiągnęła około 68,2 mln zł przychodów ze sprzedaży notując niespełna 3,4 mln zł zysku netto wobec około 31,3 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,2 mln zł straty netto w analogicznym okresie 2021.