Paweł Bogacz: czarne złoto stało się czarnym przekleństwem

- Technologia używana w aspekcie transformacji energetycznej pochodzi w zdecydowanej większości spoza Polski. W przypadku niepowodzenia dynamicznych zmian w energetyce, zamykając swoje źródła i technologie energetyczne, możemy mieć do czynienia z potrzebą sprowadzania węgla z zagranicy - ostrzega w rozmowie z portalem WNP.PL dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej. Jego zdaniem obrany kierunek jest dobry, ale tempo zbyt szybkie.





- Nie nazwałbym tego tak, od strony technologicznej bowiem jest to do zrealizowania, natomiast potrzebne są do tego pieniądze oraz czas. To już rzeczywiście może być duży problem.Z tym dużym poziomem ambicji wiąże się też wysoki poziom ryzyka. Jak wskazywałem powyżej, nie widać na horyzoncie takich środków finansowych, które mogłyby te inwestycje w bloki jądrowe obsłużyć.Mówiąc o Polityce energetycznej Polski do 2040 roku i o planowanej transformacji energetyki i górnictwa - nie wolno zapominać o ludziach. Trzeba pamiętać, że przy budowie bloków jądrowych czy farm wiatrowych ludzie znajdą zatrudnienie, natomiast później, przy ich obsłudze, będzie potrzeba nieporównywalnie mniej pracowników niż w przypadku górnictwa i energetyki konwencjonalnej. Należy więc myśleć o tworzeniu nowych miejsc pracy, a punktów wyjścia dla tych kwestii w tym dokumencie nie dostrzegam.- Na pewno są zagrożenia z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego. W zakresie OZE nie mamy własnych technologii. Tutaj świat jest daleko przed nami, a produkcja komponentów do energetyki odnawialnej realizowana jest przede wszystkim w Chinach. Chińczycy sprytnie przejęli ten rynek kilka lat temu, obejmując go, jak się szacuje, w około 70-80 proc.W kontekście bezpieczeństwa energetycznego idziemy więc w kierunku paradoksalnej sytuacji. Technologia używana w aspekcie transformacji energetycznej jest w zdecydowanej większości technologią spoza Polski. Idąc w tych zmianach energetycznych z tak dużą dynamiką zamykając swe źródła i technologie energetyczne - możemy mieć do czynienia z potrzebą sprowadzania węgla z zagranicy.To kolejna przesłanka co do tego, że obrany kierunek jest dobry, acz tempo zbyt szybkie. Lepiej byłoby moim zdaniem te zmiany wprowadzać wolniej, w dłuższym okresie, żeby między innymi dopracować się określonych technologii czy zdążyć przebranżowić ludzi i pomóc zbudować miejsca pracy.Zobacz również: Krzysztof Tchórzewski o PEP 2040: chodzi o budowę energetyki w nowym wymiarze - To, że produkcja energii z węgla stała się nieopłacalna, jest głównie wynikiem wysokich cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a te po uwolnieniu trzy lata temu biją kolejne rekordy. Dawno przekroczyły 30 euro za tonę i utrzymują trend wzrostowy.Oczywiście uzyskane w ten sposób pieniądze nakręcają inwestycje w OZE, ale tempo zmian tych cen i ich poziom są absolutnie i zdecydowanie za wysokie dla Polski - jako kraju, który stał przez tyle lat na węglu. Nie dlatego, że tak go po prostu ukochał, ale dlatego, że go miał w swych zasobach. To, że energia z tego źródła w układzie kosztów bezpośrednich jest najtańsza, tylko nakręcało produkcję w tym kierunku.I tak to nasze czarne złoto stało się nagle czarnym przekleństwem, której to zmiany nie zafundowaliśmy sobie my sami, a która tworzy rewolucję u nas, a przecież byłaby… świetnym sposobem na ewolucję. Spójrzmy, że taką ewolucyjną drogę wybrali najwięksi emitenci świata, a więc USA i Chiny.- Obecnie wzmacnia się tam pozycję sektora węglowego, by mieć niskokosztową, opartą na własnych zasobach energię. Da ona Chińczykom możliwość utwierdzenia i tak już wiodącej ich roli w gospodarce świata, pozwoli wypracować im odpowiedni kapitał finansowy do zmian.W Chinach planuje się uzyskanie w roku 2035 maksimum pułapu emisji dwutlenku węgla i utrzymanie oraz stabilizowanie systemu energetycznego - głównie na przewidywalnym paliwie węglowym, a potem Chińczycy chcą w ciągu 25 lat zejść do poziomu neutralności emisyjnej.- W oparciu o zgromadzony kapitał, wypracowaną bądź przejętą technologię oraz przygotowując ludzi i gospodarkę do tej zmiany. Wówczas, za kilkanaście lat, prawdopodobieństwo sukcesu gospodarczego takiej ambitnej polityki klimatycznej będzie zdecydowanie większe niż dziś.Czy warto więc tak się spieszyć, gdy odpowiadamy za 1 procent produkcji światowego węgla i niewiele wyższy poziom udziału naszego w emisji światowej GHG? Moim zdaniem nie, a na pewno niekoniecznie tak bardzo, jak pozostała część Europy, która po prostu nie stoi na węglu.Nie możemy oczywiście tkwić w gospodarce typu low cost oraz opartej na rozwoju ekstensywnym, ale przejście do gospodarki rozwoju intensywnego w branży energetycznej - przy naszym poziomie zasobów - musi potrwać. Choć zatem kibicuję zmianie, to niekoniecznie aż takiemu jej tempu.