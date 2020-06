Pełna lista zamkniętych kopalń

Od 9 czerwca, na trzy tygodnie, wstrzymane zostanie wydobycie w dwunastu kopalniach na Śląsku. Chodzi o dwie kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dziesięć kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

"Omówiliśmy bieżącą sytuację, przedstawiliśmy również zarządom kopalń, w porozumieniu z zarządem kopalń stronie społecznej propozycję kolejnych działań, które chcielibyśmy podjąć" - mówił wicepremier.



"Te kolejne działania to czasowe wyłączenie pracy we wszystkich kopalniach, w których odnotowujemy dzisiaj zarażenia koronawirusem, a których załogi nie zostały w pełni przebadane na obecność koronawirusa. To oznacza, że od jutra wstrzymamy wydobycie, wstrzymamy prace w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej" - poinformował Sasin.

Mowa o kopalniach: Bolesław Śmiały, Piast, Ziemowit, Halemba-Wirek, Pokój, Chwałowice, Marcel, Rydułtowy, Mysłowice-Wesoła oraz Wujek z PGG, a także Knurów-Szczygłowice oraz Budryk z JSW. Rozwiązanie to zostało skonsultowane ze stroną społeczną i uzyskało aprobatę.

To sytuacja bez precedensu. Zapytaliśmy o nią naszych stałych komentatorów. Są one różne, ale dość symptomatyczne. Czytaj: Podłe nastroje na Śląsku. "Jestem pełen obaw, czy to nie będzie alibi..."

- To bardzo dobra decyzja, chociaż spóźniona o miesiąc - komentuje dla portalu WNP.PL Bogusław Ziętek, przewodniczący Sierpnia 80. - Gdybyśmy ją wprowadzili na początku maja, to uniknęlibyśmy gehenny, jaką musieli przechodzić górnicy i Ślązacy, a skala epidemii byłaby znacząco niższa.