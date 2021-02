Pętla się zaciska: ciepłownie mogą zacząć upadać

Coraz wyższe koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla stają się wielkim problemem dla polskich ciepłowni. Stąd płynący z branży ciepłowniczej postulat zmiany zasad zatwierdzania taryf na ciepło, która umożliwi uwzględnianie we wnioskach taryfowych bieżących cen uprawnień, czy też postulat zwiększenia poziomu dofinansowania inwestycji związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla oraz pilnego wprowadzenia nowych mechanizmów wsparcia branży ciepłowniczej.

Pilnie potrzebne kroki zaradcze

Zwraca też uwagę, że w aktualnej sytuacji wymagana jest pilna interwencja rządu co najmniej w kilku obszarach:- zmiana zasad zatwierdzania taryf na ciepło, która umożliwi uwzględnianie we wnioskach taryfowych bieżących cen uprawnień (na dzień sporządzenia niniejszej informacji giełdowa cena uprawnień wynosi 40 euro, natomiast cena średnia z ostatnich 60 sesji giełdowych 32,54 euro)- zwiększenie poziomu dofinansowania (dotacji) do inwestycji związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla do poziomu co najmniej 85 procent, to jest do poziomu, jaki uzyskiwały z programów pomocowych UE w latach wcześniejszych przedsiębiorstwa z branży wodociągowej. Aktualny poziom dotacji w ramach programu Ciepłownictwo Powiatowe w wysokości 50 procent (efektywnie około 43 procent) w aktualnej sytuacji ciepłowni nie jest w stanie wygenerować istotnych inwestycji dekarbonizacyjnych i w efekcie może doprowadzić do upadku wielu ciepłowni- wprowadzenie w trybie pilnym nowych mechanizmów wsparcia branży ciepłowniczej, w tym pośrednich (na przykład wprowadzenie dopłat dla indywidualnych odbiorców ciepła) – wskazuje prezes Dariusz Wawrzyniak.Pismo zostało również przekazane do wiadomości Janusza Kowalskiego, wiceministra aktywów państwowych (który ostatnio został zdymisjonowany - przyp. red.) oraz Jacka Ozdoby, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.- Ten przykład ciepłowni w Brzegu dowodzi temu, że konsekwencją zaostrzenia celu redukcji emisji dwutlenku węgla w grudniu 2020 roku do poziomu 55 procent, będą podwyżki cen ciepła oraz ograniczenie inwestycji w ciepłowniach w całej Polsce - komentuje dla portalu WNP.PL Janusz Kowalski. - Trzeba zatem pilnie znaleźć rozwiązanie, jak skutecznie pomóc około czterystu ciepłowniom w całym kraju, które nie będą w stanie udźwignąć kosztów drożejących uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Jako poseł wystosuję do tych kilkuset ciepłowni zapytanie, jak ten problem wygląda u nich - zaznacza Janusz Kowalski.Czytaj także: Janusz Kowalski: Ideologia zastąpiła zdrowy rozsądek