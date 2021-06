PG Silesia nie stoi w miejscu po zmianie właściciela

W Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia po tym, jak zostało ono nabyte przez Bumech, kładzie się duży nacisk na jakość oferowanego węgla. - Wprawdzie już dzisiaj jesteśmy w stanie zaspokajać potrzeby naszych kontrahentów co do wymogów jakościowych, ale jak widać nie stoimy w miejscu, tylko patrzymy w przyszłość, co zrobić lepiej - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Babij, szef Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

Jak wskazuje Grzegorz Babij, najbliższy czas to stopniowe wyprowadzanie kopalni „na prostą” po miesiącach zmarnowanych przez były zarząd.

To także czas powrotu do normalności, czyli anulowania porozumienia dotyczącego zawieszenia części premii.

- Stan kopalni Silesia pokazuje, że spuścizna po Czechach nie była tak kolorowa, jak się wydawało. Ale trzeba zaznaczyć, że w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia wszyscy, czyli management kopalni, związki zawodowe oraz załoga grają w jednej drużynie. I efekty tego są widoczne - podkreśla Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Zadbać o coraz lepszą jakość oferowanego węgla

Dobry prognostyk na przyszłość