PG Silesia: powrócą pełne wartości premii z zakładowego układu zbiorowego pracy

Kopalnia ustawiana jest, wydaje się, na odpowiednie tory. To takie tory, które mogą nas prowadzić do stabilizacji. Bardzo dużo zmian nastąpiło w schemacie organizacyjnym a w szczególności redukcja niektórych stanowisk kadry zarządzającej, co w moim odczuciu usprawni proces decyzyjności i odpowiedzialności - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Grzegorz Babij, przewodniczący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

Grzegorz Babij wskazuje, że niedawno została parafowana umowa społeczna dotycząca górnictwa.

Babij zwraca uwagę na to, że jest to dokument, w którym zabezpieczono tylko pracowników spółek państwowych.

- Uważam, że w przypadku, kiedy likwiduje się branżę, pracownicy prywatnych firm wydobywczych tymi świadczeniami też powinni być objęci - podkreśla Grzegorz Babij.