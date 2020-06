PG Silesia walczy o przetrwanie. Powstaje nowy biznesplan

Informacja o możliwości likwidacji kopalni Silesia do końca 2021 roku zelektryzowała nie tylko załogę zakładu, ale również całą lokalną społeczność. Podczas spotkania zarządu PG Silesia z udziałowcem w postaci czeskiego EPH, które odbyło się 30 kwietnia 2020 roku dyskutowano na temat przyszłości kopalni. W obliczu nowej sytuacji i planów PG Silesia nie jest w stanie zaciągnąć żadnych nowych kredytów.

- Zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Z jednej strony właściciel poinformował nas o decyzji dotyczącej wycofania udziałów, a z drugiej strony oświadczył, że może jeszcze wyeksploatować cztery ściany, jeżeli załoga zgodzi się na obniżenie swoich wynagrodzeń o 10 procent - wskazał Grzegorz Babij cytowany w Solidarności Górniczej. - Na szczęście pracownicy podeszli do tego w sposób rozsądny, rozumiejąc powagę sytuacji. 20 maja podpisaliśmy porozumienie przewidujące zmniejszenie wysokości wynagrodzeń. Jednocześnie, jako Solidarność, od początku wnosiliśmy, by w tym porozumieniu znalazły się zapisy gwarantujące zarówno wypłatę wynagrodzeń na ustalonym poziomie, jak i eksploatację wspomnianych czterech ścian, co z naszego punktu widzenia wcześniej było tylko pewną obietnicą - zaznaczył Babij.Należy zaznaczyć, że przed laty to przedstawiciele strony społecznej w głównej mierze uratowali kopalnię Silesia, znajdując dla niej inwestora w postaci czeskiego EPH. Oby ich obecna walka o przetrwanie zakładu i utrzymanie miejsc pracy także skończyła się sukcesem.